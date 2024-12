W tym roku Chiny zatwierdziły budowę rekordowej liczby 11 reaktorów. W kolejnych latach tempo inwestycji w energetykę jądrową ma być utrzymane. Tian Jiashu, zastępca sekretarza generalnego Chińskiego Towarzystwa Jądrowego, na szczycie w Szanghaju powiedział BloombergNEF, że Pekin może zobowiązać się do „realistycznego celu” 10 nowych zatwierdzeń rocznie do 2035 r.

W ostatnich latach budowa reaktorów jądrowych w Chinach znacznie przyspieszyła, dlatego Państwo Środka jest już na dobrej drodze, aby prześcignąć Stany Zjednoczone i Francję i stać się światowym liderem w zakresie wytwarzania energii jądrowej do końca dekady.

Największy plac budowy na świecie

Chiny mają obecnie w budowie więcej reaktorów niż jakimkolwiek inny kraj na świecie. W każdym z ostatnich dwóch lat, Pekin zatwierdził budowę dziesięciu elektrowni atomowych. W kolejnych latach rząd zamierza utrzymać tempo rozwoju energetyki jądrowej w kraju, jednak to prawdopodobnie będzie wymagało większego kapitału prywatnego. W ocenie Tiana, prawdopodobnie kwota inwestycji niepaństwowych w spółki może wzrosnąć do około połowy z obecnych około 20 proc.

Takie tempo ekspansji spowodowałoby, że do 2035 r. moce elektrowni jądrowych w Chinach wzrosłyby prawie czterokrotnie do 200 gigawatów, co wystarczyłoby na pokrycie 10 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną, powiedział Tian. Do 2060 r. moc elektrowni jądrowych w Chinach mogłyby się podwoić do 400 gigawatów, czyli 16 proc. całkowitego zużycia energii w kraju.

Problemy z lokalizacją

Do tej pory reaktory były umieszczane tylko na obszarach przybrzeżnych z łatwym dostępem do wody. Jednak utrzymanie obecnego tempa rozbudowy floty jądrowej będzie trudne, między innymi przez topniejącą liczbę odpowiednich lokalizacji. Kolejne inwestycje wymagałby budowy reaktorów w głębi lądu, na obszarach, które stwarzają problemy związane z zanieczyszczeniem i gospodarką wodną.

Chiny koncentrują się na reaktorach Hualong One, tak zwanym reaktorze trzeciej generacji z ulepszonymi systemami bezpieczeństwa. W zeszłym roku uruchomiły również pierwszy na świecie reaktor czwartej generacji i opracowują mały modułowy reaktor o nazwie Linglong One.