Założenia do projektu ustawy Ministerstwa Energii

Ministerstwo Energii ponownie zgłasza projekt zmian do ustawy Prawo energetyczne, po tym jak jego poprzednia wersja została zawetowana w sierpniu przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Ówczesne weto, uzasadniane przez szefa kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, dotyczyło głównie próby podniesienia progu koncesyjnego dla OZE z 1 MW do 5 MW, co miało umożliwić budowę większych instalacji bez kontroli państwa. Nowe założenia projektu, opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu, obejmują szereg zmian.

Uproszczenia dla odbiorców indywidualnych

Uproszczenie rachunków za prąd : Dla gospodarstw domowych wprowadzona ma zostać zasada, zgodnie z którą kluczowe informacje, takie jak najważniejsze pozycje i całkowita kwota do zapłaty, będą prezentowane w czytelny sposób już na pierwszej stronie rachunku.

: Dla gospodarstw domowych wprowadzona ma zostać zasada, zgodnie z którą kluczowe informacje, takie jak najważniejsze pozycje i całkowita kwota do zapłaty, będą prezentowane w czytelny sposób już na pierwszej stronie rachunku. Korespondencja elektroniczna : Podstawową formą komunikacji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami ma stać się forma elektroniczna. Jednocześnie, odbiorcy będą mieli prawo zażądać kontynuowania korespondencji w formie papierowej.

: Podstawową formą komunikacji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami ma stać się forma elektroniczna. Jednocześnie, odbiorcy będą mieli prawo zażądać kontynuowania korespondencji w formie papierowej. Rozszerzenie cable poolingu: Planowane jest rozszerzenie formuły cable poolingu (wspólnego przyłącza) o możliwość wykorzystania magazynów energii obok istniejących źródeł.

Zmiany dotyczące ciepłownictwa

W zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła Ministerstwo proponuje: