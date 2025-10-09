Założenia do projektu ustawy Ministerstwa Energii
Ministerstwo Energii ponownie zgłasza projekt zmian do ustawy Prawo energetyczne, po tym jak jego poprzednia wersja została zawetowana w sierpniu przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Ówczesne weto, uzasadniane przez szefa kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, dotyczyło głównie próby podniesienia progu koncesyjnego dla OZE z 1 MW do 5 MW, co miało umożliwić budowę większych instalacji bez kontroli państwa. Nowe założenia projektu, opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu, obejmują szereg zmian.
Uproszczenia dla odbiorców indywidualnych
- Uproszczenie rachunków za prąd: Dla gospodarstw domowych wprowadzona ma zostać zasada, zgodnie z którą kluczowe informacje, takie jak najważniejsze pozycje i całkowita kwota do zapłaty, będą prezentowane w czytelny sposób już na pierwszej stronie rachunku.
- Korespondencja elektroniczna: Podstawową formą komunikacji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami ma stać się forma elektroniczna. Jednocześnie, odbiorcy będą mieli prawo zażądać kontynuowania korespondencji w formie papierowej.
- Rozszerzenie cable poolingu: Planowane jest rozszerzenie formuły cable poolingu (wspólnego przyłącza) o możliwość wykorzystania magazynów energii obok istniejących źródeł.
Zmiany dotyczące ciepłownictwa
W zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła Ministerstwo proponuje:
- Odstąpienie od taryfy dla ciepła: Zniesiony zostanie obowiązek stosowania taryfy, gdy ciepło dostarczane jest wyłącznie na potrzeby technologiczne (bez użytku w gospodarstwach domowych).
- Odstąpienie od koncesji na wytwarzanie ciepła: Zniesienie obowiązku koncesyjnego dla nowo budowanych źródeł, jeżeli ciepło jest przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego.
- Nowa definicja: Wprowadzona zostanie definicja magazynu ciepła lub chłodu w celu wsparcia transformacji sektora.
- Wsparcie dla kotłów elektrodowych: Kotły te zostaną zaliczone do źródeł, z których ciepło objęte jest obowiązkiem zakupu. Określone zostaną też warunki, kiedy ciepło z tych źródeł może być traktowane jako pochodzące z OZE, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego i uzyskania wsparcia.
- Możliwość budowy ciepłociągów: Będzie możliwe przeprowadzanie ciepłociągów w kanałach technologicznych.
- Uproszczenie ustalania zwrotu z kapitału: Przepisy mają ułatwić określenie wysokości zwrotu z kapitału w ciepłownictwie (wytwarzanie, dystrybucja, obrót). Głównym kryterium będzie rodzaj wynagradzanego aktywa i zróżnicowanie premii za ryzyko, przy czym największe wynagrodzenie ma trafić do majątku służącego dekarbonizacji systemów i tworzeniu OZE.