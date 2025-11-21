Rozporządzenie MON dotyczące kwalifikacji wojskowej 2026

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz rozporządzeń wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej. MON opublikował rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1204). Dokument określa zarówno termin jej przeprowadzenia, jak i roczniki oraz grupy osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją wojskową w nadchodzącym roku.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej na 2026 rok, obowiązek stawienia się przed komisją obejmuje:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku ;

; mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

, którzy nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych , jeśli okres ich niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku;

, jeśli okres ich niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku; osoby czasowo niezdolne w latach 2024–2025 , których okres niezdolności trwa dłużej, lecz przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny;

, których okres niezdolności trwa dłużej, lecz przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny; kobiety z roczników 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wskazanych w art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i dotychczas nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej;

lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wskazanych w art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i dotychczas nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeśli nie mają przyznanej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, przed komisją będą musiały stawić się także kobiety posiadające wykształcenie lub umiejętności istotne dla bezpieczeństwa kraju. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, obowiązek ten obejmuje głównie absolwentki kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą trafić również do kobiet wykonujących zawody takie jak:

psycholog,

rehabilitant,

radiolog,

diagnosta laboratoryjny,

informatyk,

teleinformatyk,

nawigator,

tłumacz.

Kiedy kwalifikacja wojskowa 2026? [Terminy]

Terminy związane z kwalifikacją wojskową na 2026 rok zostały jasno określone w rozporządzeniu. Ogłoszenie kwalifikacji zaplanowano na 16 stycznia 2026 r., a same działania komisji rozpoczną się 2 lutego i potrwają do 30 kwietnia. W tym czasie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacyjnym otrzymają wezwania do stawienia się przed komisją. Konkretne daty dla poszczególnych województw i powiatów ustalą wojewodowie, a szczegółowe harmonogramy pojawią się w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to procedura mająca na celu ocenę psychicznej i fizycznej zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej. Osoby objęte obowiązkiem stają przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania oraz rozmowę z przedstawicielem wojska. Na tej podstawie ustalana jest kategoria zdolności, np. A – pełna zdolność do służby lub E – całkowita niezdolność.

Cały proces rozpoczyna się od rejestracji, podczas której weryfikowana jest tożsamość oraz uzupełniane są niezbędne dokumenty. Osoby dojeżdżające komunikacją publiczną mogą skorzystać z możliwości zwrotu kosztów podróży. Następnie odbywa się etap ewidencyjny, obejmujący wypełnienie krótkiej ankiety. Kolejny krok to badania medyczne, w ramach których przeprowadzana jest m.in. rozmowa z psychologiem, wykonywane są pomiary (wzrost, masa ciała, ciśnienie), sprawdzany jest wzrok, postawa i ogólny stan zdrowia. Po zakończeniu procedury uczestnik otrzymuje zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), a osoby zainteresowane mogą dodatkowo porozmawiać z przedstawicielem armii i odebrać wniosek o dobrowolne wstąpienie do służby.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każdy, kto ma obowiązek stawić się na kwalifikację wojskową, musi przygotować określony komplet dokumentów. Kluczowe jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, takiego jak dowód osobisty. Osoby mające schorzenia lub będące w trakcie leczenia powinny zabrać ze sobą aktualną dokumentację medyczną. Wymagane są także świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o dalszej nauce oraz dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe. Jeśli dana osoba posiada książeczkę wojskową, również musi ją okazać. Kobiety podlegające kwalifikacji muszą dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie kierunków studiów uznawanych za istotne z punktu widzenia obronności państwa.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

Podczas kwalifikacji wojskowej każdej osobie stawiającej się przed komisją lekarską przydzielana jest jedna z czterech kategorii wojskowych, które określają zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. Kategoria „A” oznacza pełną zdolność fizyczną i psychiczną do służby – osoby nią oznaczone mogą zostać powołane zarówno na szkolenie wojskowe, jak i do służby zasadniczej. Kategoria „B” przyznawana jest tymczasowo – oznacza czasową niezdolność do służby, najczęściej z powodu stanu zdrowia, i wymaga ponownego badania po upływie określonego terminu. Kategoria „D” oznacza trwałą niezdolność do służby w czasie pokoju, natomiast „E” – całkowitą niezdolność do służby zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Decyzja o przyznaniu konkretnej kategorii podejmowana jest na podstawie badań lekarskich i psychologicznych przeprowadzonych w trakcie kwalifikacji.

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa dla osób wymienionych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, nieusprawiedliwiona nieobecność przed komisją może prowadzić do nałożenia grzywny mającej na celu przymuszenie do wykonania obowiązku. Decyzję o jej wymierzeniu podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – samodzielnie lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej bądź szefa wojskowego centrum rekrutacji. Ustawa dopuszcza również możliwość doprowadzenia osoby uchylającej się od obowiązku przez policję.

Ponadto, art. 681 pkt 1 tej samej ustawy przewiduje, że niepojawienie się na kwalifikacji wojskowej lub odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów może skutkować karą grzywny, a nawet zastosowaniem kary ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeśli osoba wezwana na kwalifikację wojskową nie jest w stanie stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn, powinna – jak podkreśla Wojsko Polskie – jak najszybciej poinformować o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej w dniu, w którym miało nastąpić stawiennictwo, wraz z podaniem powodu nieobecności. W takiej sytuacji organ administracyjny zobowiązany jest ustalić nowy termin kwalifikacji.