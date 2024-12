W zeszłym roku system energetyczny Japonii opierał się głównie na węglu i gazie ziemnym. Paliwa kopalne wytwarzały ponad 60 proc. energii elektrycznej. Teraz japoński rząd zaproponował nową strategię energetyczną, w której wzywa do wykorzystania zarówno energii jądrowej, jak i odnawialnych źródeł energii. Projekt polityki, który ma zostać przyjęty, zaleca również budowę całkowicie nowych reaktorów.

1/5 miksu energetycznego ma być z atomu

Zgodnie ze strategią opracowaną przez ministerstwo handlu i grupę ekspertów, w roku fiskalnym 2040 roku energia jądrowa powinna stanowić około 20 proc. krajowego miksu energetycznego, a energia odnawialna około 40 do 50 proc. Pozostałe 30 do 40 proc. japońskiego miksu energetycznego mają wypełnić paliwa kopalne.

Jest to rozszerzenie poprzedniego celu, aby energia jądrowa stanowiła 20 proc. do 22 proc. miksu do roku 2030, co pokazuje, że zaangażowanie kraju w technologię jądrową będzie kontynuowane w następnej dekadzie.

Z najnowszych danych ministerstwa handlu wynika, że w roku fiskalnym 2023 odnawialne źródła energii stanowiły około 23 proc. miksu energetycznego, energia jądrowa około 8,5 proc.

Czysta energia kluczowa dla rozwoju Japonii

Energia bezemisyjna jest postrzegana jako kluczowa, aby umożliwić Japonii przyciągnięcie większej liczby operatorów centrów danych i zaawansowanej produkcji, takiej jak fabryki półprzewodników.

Alphabet, Google i wspierana przez Nvidia firma usług w chmurze Ubitus K.K. zgłosiły zainteresowanie wykorzystaniem energii jądrowej z japońskich elektrowni. Inne firmy, w tym Microsoft, zainwestowały w budowę lokalnych elektrowni słonecznych.

Japonia, piąty co do wielkości truciciel na świecie

Według naukowców i grup klimatycznych Japonia zbyt wolno pozbywa się paliw kopalnych. Zmiana strategii energetycznej powinna nieco przyspieszyć proces dekarbonizacji, obecnie piątemu co do wielkości trucicielowi na świecie.

Japonia rozważa obecnie nowy cel, jakim jest obniżenie emisji o 60 proc. do 2035 r. w stosunku do poziomu z 2013 r. To duże wyzwanie, choć jest to nadal mniej ambitny cel niż w krajach takich jak Wielka Brytania.

Tragedia w Fukushimie wstrzymała rozwój energetyki jądrowej

Energia jądrowa stanowiła wcześniej około jednej trzeciej japońskiego miksu energetycznego. Jednak po katastrofie w elektrowni Fukushima Dai-ichi w 2011 r. wszystkie 54 reaktory w kraju zostały wyłączone. Natomiast obecnie spośród 33 nadal w pełni sprawnych reaktorów tylko 14 jest włączonych.

Japonia powinna rozważyć zastąpienie wycofanych z eksploatacji elektrowni nowymi, zaawansowanymi reaktorami, zalecił panel doradczy.