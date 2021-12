Osoby, które zainwestowały w domową fotowoltaikę zwiększają swoje zużycie energii elektrycznej, co skłania tych prosumentów do rozbudowy paneli słonecznych. Z badań, które przeprowadził Tauron i dotyczyły kilkudziesięciu tysięcy prosumentów wynika, że zapotrzebowanie takich gospodarstw domowych na energię wzrosło średnio o 15%.

Obecnie prosumenci oddający energię do sieci mogą odebrać z niej do 80 proc. z tego co przekazali. Po wprowadzeniu nowych zasad, obowiązujących od 1 kwietnia 2022 r., cała niewykorzystana w domu energia będzie sprzedawana po cenach na rynku hurtowym, gdy w gospodarstwie domowym będzie potrzebna energia z sieci, to trzeba będzie zapłacić za nią stawkę według cen detalicznych.

Po tych zmianach wydłuży się okres zwrotu z inwestycji jaką jest instalacja paneli fotowoltaicznych z 6-7 lat do nawet ponad dziesięciu lat.

Sporne pozostawało to, co z prosumentami, którzy zainstalowali panele przed 1 kwietnia 2022 r., a później będą chcieli rozbudowywać domową instalację.

- Jest zgoda co do tego, że rozbudowując instalację po 1 kwietnia 2022 r. prosumenci zachowają prawa nabyte jakie mieli, a więc będą mogli całość energii z rozbudowanej instalacji wciąż rozliczać według systemu oddając spółce energetycznej tylko 20 lub 30 proc. energii, którą wprowadzili do sieci i odebrali z powrotem.