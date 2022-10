Faroche został zapytany przez Sonię Sobczyk-Grygiel z DGP m.in. o politykę spółki Veolia Polska, która zapowiadała, że do 2030 r. odejdzie od węgla przy produkcji ciepła.

-To jest ciągle realistyczne – odpowiedział prezes. - Nadal będziemy stawiali sobie za cel odejście od węgla do 2030 r. i osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. Musimy jednak mieć na względzie, że konfrontujemy się dziś z poważnymi zakłóceniami na rynku energii. Chodzi nie tylko o ceny; pytanie dziś brzmi, czy produkt taki jak węgiel czy gaz będzie dostępny. Spotykamy się też ze wzrostami kosztów pracy i materiałów spowodowanymi inflacją, a także konfliktem w Ukrainie. Sytuacja jest trudna. Nie zmieniam generalnego kierunku, ale być może będziemy musieli dostosować to, jak szybko będziemy do niego zmierzali.

Cała rozmowa w materiale wideo.