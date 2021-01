Jak czytamy w "PB", koronawirus oraz kilkumiesięczny lockdown w 2020 r. nie zatrzymały fali entuzjazmu do tworzenia nowych spółek. Gazeta wskazuje, że w ubiegłym roku założono ich tyle samo, ile w 2019 r. "Pandemia ochłodziła jednak zapał do zakładania indywidualnych działalności gospodarczych. Zarejestrowano ich 263,6 tys., o blisko 14 proc. mniej niż w 2019 r. (305,9 tys.) i o 18,4 proc. niż w 2018 r. (323,1 tys.). To najniższa liczba tej formy działalności od ponad 10 lat" - podkreśla dziennik.

"Ten spadek to niewątpliwie skutek niepewności i obaw wywołanych pandemią i ograniczeniami w prowadzeniu biznesu. Nie ma jednak dramatu, gdyż mimo obaw Polacy założyli ich ponad 260 tys. w tak trudnych warunkach. Wiele z nich to jednak wymuszone przejścia z etatów na własną działalność gospodarczą" – mówi, cytowany przez "PB", prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) Jarosław Nowrotek.

Gazeta zwraca uwagę, że ograniczenia antypandemiczne nie zniechęciły do rejestrowania nowych spółek. "W ubiegłym roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pojawiło się ich aż 47,2 tys., czyli prawie tyle samo, ile w 2019 r. (48,1 tys.) i więcej niż w 2018 r. (45,1 tys.) oraz w 2017 r. (46,5 tys.). W ubiegłym roku założono w Polsce tylko o około 3 tys. spółek mniej niż w rekordowym 2016 r., kiedy powstało ich 51,1 tys." - czytamy w "Pulsie Biznesu".

