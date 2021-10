Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 151, co oznacza wzrost o 41,1 proc. w skali miesiąca i wzrost o 64,1 proc. w ujęciu rocznym. Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 178, a więc była wyższa niż w sierpniu o 30 proc. i o 43,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2 102 - to o 54 przypadki więcej (2,6 proc.) niż miesiąc wcześniej, podano.

"Po wakacyjnym spadku wzrosła liczba ogłaszanych restrukturyzacji, utrzymując się jednak na średnich poziomach z ostatnich miesięcy, a indeksy upadłości w poszczególnych branżach gospodarki praktycznie się nie zmieniły, rosnąc jedynie w usługach - wynika z obliczeń KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Oczywiście, nadal za szybkim przybywaniem wniosków o restrukturyzację odpowiada procedura uproszczonego postępowania, stanowiąc 86,1 proc. wszystkich przypadków. Warto jednak zauważyć, że w kolejnym miesiącu notujemy spadek jej odsetka o kolejne ok. 4 pkt proc. Pokazuje to, że ta metoda ochrony przed likwidacją nie jest już nadzwyczajnym środkiem, a wpasowuje się do zestawu narzędzi będących w dyspozycji przedsiębiorców" - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wrzesień, choć ogólna sytuacja makroekonomiczna pozostawała dobra, przyniósł niepokojące sygnały w niektórych sektorach, przede wszystkim przemyśle, gdzie mierzony przez GUS wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury obniżył się do -3,6 pkt z -0,9 w sierpniu. To efekt kumulujących się w tym segmencie obecnych napięć dotykających światową gospodarkę, czyli braku części i komponentów powodujących nawet przerwy w produkcji, jak i rosnących kosztów z powodu wyższych cen surowców oraz płac.

"Coraz wyższe koszty to najczęściej wskazywany (przez prawie 60 proc. firm) efekt pandemii w przemyśle, a zaraz za nim plasują się zakłócenia w łańcuchach dostaw (46 proc.). We wrześniu ogłoszono najwięcej upadłości właśnie w branży przemysłowej - 9 przypadków, o dwa więcej niż miesiąc wcześniej i w sumie 68 w ciągu ostatniego roku, co przekłada się na 17-proc. udział w upadłościach likwidacyjnych" - wskazał Ślagórski.

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle we wrześniu utrzymał poziom sprzed miesiąca i wyniósł 0,48 proc. (0,75 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,99 z 0,97 proc. (rok temu 0,61 proc., podano również.

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu obniżył się do 0,67 proc. z 0,71 proc. miesiąc wcześniej (wobec 1,05 proc. przed rokiem). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpiła stabilizacja na poziomie sprzed miesiąca - 1,61 proc. (rok temu 0,94 proc.).

W branży handlowej indeks upadłości po wrześniu spadł do 0,61 proc. z 0,63 proc. (we wrześniu 2020 r. wynosił 0,67 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji spadł do 0,65 proc.z 0,67 proc. w sierpniu (0,4 proc. rok temu).

W transporcie i logistyce indeks upadłości w ciągu miesiąca nie uległ zmianie i wyniósł 0,57 proc. wobec 0,96 proc. przed rokiem. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji podniósł się do poziomu 1,18 proc. z 1,15 proc. (0,43 proc. rok temu).

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł minimalnie do 0,93 z 0,92 proc. odnotowanego w sierpniu (przed rokiem 0,91 proc.), a wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zakończył wrzesień spadkiem do 1,8 proc. z 1,83 proc. We wrześniu 2020 r. jego wartość wynosiła 0,68 proc., podała KUKE.

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.