Nowe terminy opłacania składek

"Od 2022 roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące" - wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek pobieranych przez ZUS (w tym na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne).

"15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i wieloosobowych spółek z o.o. czy spółdzielni" - dodał rzecznik.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak wyjaśnił, 20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych. "Za okres do grudnia 2021 r. osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS i opłacić składki nie później niż do 10. dnia miesiąca" - podkreślił Żebrowski.

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Polski Ład

Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.

Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub za siebie i za osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z poprawnie wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA. Wzory są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Osoby potrzebujące pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS nr tel. 22-290-55-00 lub z e-wizyty w ZUS.

