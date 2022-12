Pomimo rosnących co roku składek mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć w przyszłości tylko na bardzo niskie emerytury z ZUS. W nowym systemie liczy się bowiem wyłącznie wpłacona do systemu kwota waloryzowana w kolejnych latach i wiek przejścia na świadczenie z ZUS. Z wyliczeń Zakładu wynika, że 48-letni mężczyzna, który będzie prowadził działalność gospodarczą przez 35 lat i opłacał składki do ZUS bez korzystania z ulg, otrzyma w 2039 r. minimalną emeryturę. Zgodnie z prognozą wyniesie ona 3456 zł brutto. I to tylko dlatego, że w zamian za wypracowany co najmniej 25-letni staż emerytalny skorzysta on z dopłaty 226 zł do minimalnego świadczenia z publicznych pieniędzy. Ostatecznie jego świadczenie wyniesie jednak niewiele więcej niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. To tak, jakby w tym roku taka osoba dostała ok. 1400 zł brutto emerytury. ZUS podaje także dwa inne przykłady wyliczeń – dla osób z dłuższym stażem, które przed założeniem działalności pracowały na etacie. Ich emerytury będą wyższe, ale niewiele (patrz: tabela).