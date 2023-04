Odsetek firm, które uważają, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez rosnące ceny wzrósł do 58,5 proc. wobec 47,5 proc. kwartał wcześniej, wynika z Barometru EFL na II kw. br. Najbardziej zagrożone inflacją są HoReCa i handel (odpowiednio 80 proc. i 73 proc. wskazań), a najbezpieczniej czują się firmy transportowe, gdzie obawy inflacyjne wyraziło 32,5 proc. zapytanych.

Reklama

Z badania wynika też, że spadł odsetek przedsiębiorców wierzących w pozytywny wpływ inflacji (z 5 proc. do 0 proc.) oraz przewidujących stagnację sytuacji (z 36 proc. do 30 proc.).

Z trwającą pandemią czy wojną w Ukrainie przedsiębiorcy potrafili się oswoić

Reklama

"Z trwającą pandemią czy wojną w Ukrainie przedsiębiorcy potrafili się oswoić. Negatywne skutki tych wydarzeń w szczególności w początkowym okresie wywoływały niepokój, zmuszały do podejmowania nieplanowanych działań. Z czasem jednak „stawały się codziennością" i budziły mniejsze obawy. Inaczej jest jednak z inflacją, która utrzymuje się od kilku miesięcy na tzw. płaskowyżu i perspektywa zejścia z niego nie jest zbyt optymistyczna. Naturalnie więc ten czynnik wywołuje negatywne emocje wśród przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących takie branże jak HoReCa, handel czy produkcja. Polacy odczują to także w swoich portfelach - nie tylko robiąc codzienne zakupy, ale planując wyjazdy w sezonie urlopowo-wakacyjnym" - powiedział prezes zarządu EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy - im mniejsza tym bardziej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 47 proc. średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych firm ten odsetek wynosi 61 proc., a wśród mikro - 62 proc., podano.

Z badania wynika też, że wśród wszystkich sześciu badanych sektorów (budownictwo, handel, HoReCa, przemysł, transport, usługi) widać wzrastającą obawę o wpływ inflacji na prowadzony biznes. Największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się o ten czynnik, występuje w przypadku branży HoReCa (80% wskazań, co oznacza wzrost negatywnych przewidywań o 22 pkt proc. wobec I kwartału) oraz handlowej (73% wskazań, wzrost o ponad 20 pkt proc. wobec I kwartału). Podobnie, jak na początku roku, pozytywnie wyróżniają się firmy transportowe. Na negatywny wpływ inflacji na ich biznes wskazuje 32,5 proc. zapytanych (trzy miesiące wcześniej było to 27,5 proc.).

Kondycja pogorszy się w związku z wojną

Z drugiego Barometru EFL na 2023 rok wynika, że 22,5 proc. ankietowanych mikro, małych i średnich firm w Polsce uważa, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W I kwartale uważało tak 25 proc. badanych. Większość, bo 72 proc., odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a nikt nie wskazuje na poprawę kondycji.

Główny odczyt Barometru EFL na II kwartał 2023 roku wynosi 47,7 pkt. i jest o 0,8 pkt. niższy niż poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 marca 2023 roku.