Wzrost liczby upadłości japońskich firm

Według ekspertów liczba japońskich firm, których dług wyniósł co najmniej 10 mln jenów, czyli ok. 250 tys. zł, osiągnęła w pierwszej połowie br. najwyższy poziom od dekady, odnotowując wzrost o 22 proc. rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. 4931 przedsiębiorstw ogłosiło upadłość. Wzrost ten jest odnotowywany od trzech lat z rzędu.

Analitycy rynków poinformowali, że liczba firm, które ogłosiły bankructwo w związku z brakiem siły roboczej, wzrosła ponad dwukrotnie, do 145, co stanowi najwyższy poziom w tym okresie od rozpoczęcia prowadzenia badań w 2013 r.

Przyczyny upadłości japońskich firm

Liczba przedsiębiorstw, których upadłość wiązała się z trudnościami ze spłatą nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez rząd podczas pandemii Covid-19, wyniosła 327. Zaś 374 firm ogłosiło bankructwo w związku z inflacją, co oznacza wzrost o 23,4 proc.

Całkowite zobowiązania pozostawione przez upadłe przedsiębiorstwa w okresie od stycznia do czerwca wyniosły ponad 721 mld jenów, czyli ponad 18 mld zł. Jak podaje Tokyo Shoko Research, oznacza to spadek o 22,8 proc. Badacze przypisują to stosunkowo mniejszej liczbie bankructw firm o dużym zadłużeniu.

Tylko w czerwcu br. liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, wzrosła o 6,49 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 820 przypadków.(PAP)

