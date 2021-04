Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska - karę w wysokości ponad 60 mln zł w związku z tym, że właściciel sieci wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe, podał Urząd.

JMP nie zgadza się z karą nałożoną przez prezesa UOKiK i zapowiedziało odwołanie się od decyzji do właściwego sądu. Spółka rozważy wszczęcie postępowania przed sądem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa i/lub UOKiK oraz jego prezesowi i dochodzenie odszkodowania, podała sieć. "Rzetelna informacja o oferowanych produktach to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta. Tymczasem w sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka byli często wprowadzani w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywieszkach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy. Naruszenia te miały charakter systemowy i długotrwały. Dlatego nałożyłem na Jeronimo Martins Polska ponad 60 mln zł kary" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Nieprawidłowości występowały w 27,8% sklepów Biedronka skontrolowanych przez Inspekcję Handlową, podał Urząd. Jeronimo Martins Polska nie zgadza się z decyzją UOKiK. "Sama liczba zarzucanych naruszeń w oznakowaniu krajów pochodzenia owoców i warzyw jest marginalna. Dodatkowo, sposób zbierania materiału dowodowego budzi poważne wątpliwości co do bezstronności UOKiK i potwierdza, że podejmowane wobec naszej sieci działania mają charakter dyskryminacyjny. Zwracamy uwagę, że liczba nieprawidłowości w zakresie informowania konsumentów o kraju pochodzenia owoców i warzyw w sieci Biedronka od samego początku była, w ocenie UOKiK, jedną z niższych na polskim rynku" - czytamy w stanowisku sieci Biedronka w sprawie decyzji prezesa UOKiK. Biedronka podała, że liczba nieprawidłowości systematycznie maleje, gdyż JMP wdrożyło innowacyjne rozwiązania technologiczne uszczelniające system etykietowania owoców i warzyw poprzez zastosowanie automatyzacji procesu. "Potwierdzają to kontrole przeprowadzane na zlecenie UOKiK. O ile na przełomie 2019 i 2020 roku statystyczna liczba błędów na sklep w zakresie etykietowania pochodzenia owoców i warzyw wynosiła 2,53, to podczas ostatniej rekontroli UOKiK zmniejszyła się aż o 73% do 0,68 błędu w oznakowaniu na sklep. Kontrola wykazała również, że aż 58% sklepów Biedronka nie odnotowało ani jednego błędu w oznakowaniu" - czytamy dalej. W 2020 r. spółka otworzyła 129 sklepów, powiększając sieć o 113 sklepów netto, kończąc rok z liczbą 3 115 placówek.