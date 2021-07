Jazda na rowerze promuje zdrowie i dobre samopoczucie. Rower to ekonomiczny środek transportu i w zakresie, w jakim może zastąpić korzystanie z samochodów prywatnych, pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Nic dziwnego, że produkcja tych jednośladów w UE rośnie.

Produkcja sprzedana rowerów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich UE, dla których dostępne są dane: od około 1500 rowerów w Danii, do ponad 2,1 mln we Włoszech i ponad 2,6 mln w Portugalii.

W Polsce w 2020 roku sprzedano produkcja rowerów doszła do poziomu 1,08 mln sztuk, co plasuje na na czwartym miejscu wśród państw UE. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o ponad 11,5 proc. Jednak w odniesieniu do 2018 roku wzrost już nie jest tak imponujący i wynosi tylko 0,4 proc.

Dane dotyczące liczby rowerów produkowanych w UE pochodzą z badania PRODCOM dotyczącego produkcji wytwarzanych towarów.