Strata z działalności operacyjnej wyniosła 113 mln zł w IV kw. r.obr. wobec 166 mln zł straty rok wcześniej.

"W czwartym kwartale przychody Grupy CCC wyniosły 2,04 mld zł, wzrastając o 46% r/r. Konsekwentnie rośnie także udział e-commerce, który osiągnął poziom 56% (+11 pkt proc. kw/kw). Grupa notuje pozytywne dynamiki we wszystkich szyldach: nowy koncept HalfPrice wygenerował 114 mln zł przychodu (+39% kw/kw), a DeeZee rosło o 58% r/r, po raz pierwszy w historii przekraczając w skali roku granicę 100 mln zł obrotu. Sprzedaż omnichannel CCC w przeliczeniu na m2 powierzchni handlowej poprawiła się o 4% w porównaniu do IV kw. 2019. Zgodnie z przyjętą strategią, sklepy sieci są coraz bardziej cyfrowe, stając się przedłużeniem sprzedaży internetowej" - czytamy w komunikacie.

W ostatnim kwartale 2021 roku marża brutto Grupy CCC wzrosła o 4,4 pkt proc. r/r do 46,5%.

"Najwyższy jej poziom i najlepszą dynamikę Grupa odnotowała w segmencie CCC, na co wpływ miało przede wszystkim aktywne zarządzanie ceną oraz konsekwentna optymalizacja polityki rabatowej. Dzięki temu segment CCC osiągnął w 2021 roku najwyższy poziom marży brutto w okresie ostatnich 4 lat, przekraczając 53%. To, co wyróżnia ten segment, to także konsekwentnie poprawiana struktura zapasów" - czytamy dalej.

Koszty w Grupie CCC wzrosły o 41%, a ich poziom był nieznacznie niższy od dynamiki przychodów (+46%). Wyższa baza kosztowa jest rezultatem przede wszystkim inwestycji związanych z realizacją celów strategii GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform, podano także.

"W celu realizacji naszej nowej strategii rozwijamy kompetencje wewnątrz organizacji, wzmacniając zespoły odpowiadające za technologię, sprzedaż cyfrową, produkt i komunikację marketingową. Wdrożyliśmy także system zarządzania zamówieniami (OMS), który pozwolił na integrację zapasu sklepowego z e-commerce, przez co skokowo zwiększyła się dostępność oferty dla klientów. Nasze polskie sklepy stały się hubami logistycznymi - obecnie wysyłamy z nich ponad 50% krajowych zamówień online. Rozwijamy również sieć HalfPrice. W minionym kwartale otworzyliśmy 28 nowych sklepów oraz uruchomiliśmy kanał e-commerce. Sukcesywnie wzmacniamy również wizerunek i rozpoznawalność marek własnych CCC, ze szczególnym uwzględnieniem projektów skierowanych do pokolenia Z" - skomentował prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

W całym roku obrotowym 2021 przychody Grupy CCC wyniosły 7,6 mld zł, z czego ponad połowę - 51% - stanowiła sprzedaż online. Marża brutto rosła we wszystkich segmentach, przekładając się na jej poprawę na poziomie skonsolidowanym o przeszło 3 pkt proc. r/r. Pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w pierwszym kwartale 2021, całoroczny wynik operacyjny został poprawiony r/r o ponad 500 mln zł. EBITDA Grupy w 2021 osiągnęła poziom 508 mln zł (rentowność 6,7%), podano także.

Grupa Modivo (eobuwie.pl oraz Modivo) odnotowała w IV kw. r.obr. 55 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA wobec 49 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej. Przychody w IV kw. r. obr. wyniosły 1 025 mln zł wobec 761 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 40 mln zł w IV kw. r.obr. wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej.

"Sprzedaż w segmencie Modivo rosła o 123% r/r, trzeci kwartał z rzędu odnotowując przyspieszającą dynamiką sprzedaży (II kw. 2021: +95%, III kw. 2021: +109%). Co więcej, na perspektywicznych rynkach europejskich - w Niemczech oraz we Włoszech - przychody szyldu zwiększyły się niemal trzykrotnie. Udział łącznych przychodów Modivo w sprzedaży Grupy Modivo wzrósł skokowo do 22%, aż o 9 pkt proc. r/r" - czytamy dalej w komunikacie.

Dynamika kosztów Grupy Modivo (34%) jest determinowana przez rozwój strategiczny. W raportowanym okresie była ona zbliżona do tempa wzrostu przychodów (35%). Trwają prace nad marketplace'm MODIVO oraz uruchomieniem nowych aplikacji mobilnych eobuwie.pl i MODIVO. Grupa otworzyła również nowe centrum dystrybucyjne w Rumunii. Realizuje także 3. etap rozbudowy centrum logistycznego w Zielonej Górze. Równolegle rozwija biura lokalne na najbardziej perspektywicznych dla niej rynkach, podano także w materiale.

W całym roku obrotowym Grupa Modivo odnotowała poprawę sprzedaży o 50% r/r (dynamika zbliżona do 2019 i 2020 roku) oraz osiągnęła EBITDA na poziomie 262 mln zł - powyżej komunikowanego na początku 2021 roku założenia (230-250 mln zł), podkreśliła grupa.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

