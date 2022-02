Reklama

Reklama

"Aplikacja InPost Mobile to centrum naszej komunikacji z klientem. Pozwala łatwo zarządzać przesyłkami i korzystać z coraz szerszego wachlarza usług dodatkowych. Aż 9,3 mln naszych klientów jest najlepszym dowodem, jak nasza ciągła praca nad wprowadzaniem nowych usług i doskonaleniem korzystania z nich w aplikacji zostaje doceniona przez użytkowników. Mogę śmiało powiedzieć, że ani w Polsce, ani w Europie nikt w branży logistycznej nie dysponuje tak dopasowanym do potrzeb klientów i wygodnym narzędziem do zarządzania relacjami oraz komunikacją z klientem. Tworząc aplikację, w centrum postawiliśmy potrzeby naszych klientów i właśnie pod te potrzeby zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę technologiczną. Jestem dumny, że to zaowocowało tak wysoką pozycją na liście najchętniej używanych aplikacji w Polsce. Na pewno jednak nie osiądziemy na laurach i już wkrótce użytkownicy naszej aplikacji mogą spodziewać się kolejnych nowych funkcjonalności" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)