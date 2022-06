Reklama

"Rozmawiamy z landlordami w tych krajach na temat otwarć, mamy już kilka lokali wstępnie uzgodnionych. Celem jest, żeby przede wszystkim w Grecji i we Włoszech pierwsze sklepy zostały otwarte jeszcze w grudniu tego roku. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że to jest do zrobienia. Kilka sklepów, 2-5, powinno być w jednym i drugim kraju, czyli w Grecji i we Włoszech" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji prasowej.

Hiszpania to będzie jednak debiut w przyszłym roku, tu prace są mniej zaawansowane.

"Jeśli chodzi o skalę tego biznesu, to patrząc na potencjał krajów i tego, jak rozwijają się konkurenci, wydaje się, że potencjał w jednym i drugim kraju oznacza w dłuższej perspektywie, jakichś trzech lat, co najmniej 100 sklepów w każdym z tych krajów. Ale to życie pokaże. Czekamy z niecierpliwością na otwarcie pierwszych sklepów, które nam pokażą, jaka jest sprzedaż, jak wyglądają chęci zakupowe klientów, jakie towary lubi kupować, jakie są preferencje co do lokalizacji" - dodał wiceprezes.

Wskazał jednocześnie, że to, jak dobrze Sinsay został przyjęty na wielu rynkach europejskich, pozwala LPP wierzyć, "że tutaj również będziemy mogli się pochwalić za jakiś czas rzeczywiście dobrymi wynikami sprzedażowymi".

W kwietniu br. LPP uruchomiło sprzedaż e-commerce Sinsay w Grecji, Włoszech i Hiszpanii.

W I kwartale roku obrotowego (luty-kwiecień 2022) sprzedaż marki Sinsay wzrosła o 62,7% r/r do 1 203,3 mln zł, przy czym sprzedaż za granicą była wyższa niż w Polsce, podała spółka w prezentacji wynikowej.

LPP podtrzymało też plan otwarcia łącznie ponad 400 nowych sklepów marki Sinsay w tym roku.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

