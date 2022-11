Reklama

Sama Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota, co oznacza wzrost o prawie 30 proc. r/r.

Zwiększa się popularność złota inwestycyjnego

"Trzeci kwartał to okres wakacyjny i w tym czasie historycznie każdego roku notujemy mniejszą sprzedaż. Tym razem jednak znacząco przekroczyliśmy poziom przychodów z ubiegłego roku. Na pewno to efekt zwiększającej się popularności złota inwestycyjnego w Polsce. Jednak przede wszystkim wpłynęła na to wysoka inflacja i trwająca nadal wojna na Ukrainie. W takich momentach tym bardziej złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań dla naszych środków pieniężnych, szczególnie w momencie kiedy trudno znaleźć inne długoterminowe cele inwestycyjne" - powiedział prezes Jarosław Żołędowski.

W samym III kw. 2022 r. spółka sprzedała 1,1 tony złota w porównaniu do 920 kg rok wcześniej. Pomimo wzrostu przychodów o 25 proc., zysk na sprzedaży w III kw. br. był niższy r/r i wyniósł 5,2 mln zł w stosunku do 8,2 mln zł w III kw. 2021 r.

Inflacja przyczyną wysokiego popytu

"Popyt na złoto jest na bardzo wysokim poziomie i bywają dni kiedy w naszych oddziałach obserwujemy kolejki. Inflacja ma być jeszcze wyższa, państwa drukują ogromne ilości pieniędzy, które mają pomóc gospodarkom zmierzyć się z wysokimi cenami gazu czy ropy. W takich okolicznościach sprzedaż złota inwestycyjnego będzie rosła. Jestem przekonany, że w skali całego kraju pobijemy ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, który wyniósł jak szacujemy 14 ton" - dodał prezes.

Zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022 r. wyniósł 24,4 mln zł, co stanowi wzrost o 60,5 proc. r/r. W tym okresie przychody wzrosły odpowiednio do 879 mln zł z 651 mln zł rok wcześniej.

Sieć sprzedaży Mennicy Skarbowej liczy już 16 punktów na terenie całej Polski.

Mennica Skarbowa to wiodący dealer złota inwestycyjnego, a także innych metali i kamieni szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się sprzedażą, skupem i przechowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.