Biorąc pod uwagę ostatnie sprawozdanie Rezerwy Federalnej, podwyżki stóp procentowych mogą zostać odroczone lub będą mniejsze. Oznacza to, że „rynek będzie musiał przyzwyczaić się do znacznie wyższych wskaźników inflacji przez dłuższy czas” – powiedział Bloombergowi Jake Klein, prezes australijskiego Evolution Mining Ltd. „To dobre dla złota".

Opublikowany w środę protokół z ostatniego lipcowego posiedzenia Fed pokazał, że urzędnicy dostrzegli potrzebę ograniczenia tempa podwyżek stóp. Uczestnicy ostrzegali również przed nadmiernym zacieśnianiem polityki monetarnej, które mogłoby zaszkodzić gospodarce, jednocześnie sygnalizując ryzyko utrwalenia presji inflacyjnej.

Złoto potaniało zaledwie o 4 proc. w 2022 r., mimo że banki centralne, w tym Fed, agresywnie zaostrzyły politykę pieniężną, a wyższe stopy procentowe osłabiły atrakcyjność metalu. Według głównego stratega rynkowego FS Investments Troya Gayeskiego, ceny odbiją, gdy po około roku Fed zmieni politykę w kierunku luzowania.

Cena spot złota w czwartek była na poziomie 1 765,30 USD za uncję. Ceny osiągnęły rekordowy poziom 2075,47 USD w sierpniu 2020 r. i zbliżyły się do tego poziomu na początku tego roku, zanim spadły w drugim kwartale.

Firma Evolution poinformowała o 6-proc. spadku całorocznego zysku netto do 323,3 miliona dolarów australijskich (224 USD) w czwartek. Firma planuje zwiększyć produkcję o 12,5 proc. do około 720 tys. uncji w roku podatkowym 2023, a o kolejne 11 proc. w następnym roku.