Jak zwrócono uwagę w badaniu Consumer Panel Services GfK, wieloletni trend wzrostowy na rynku kosmetyków ekologicznych, organicznych i bio został przerwany. "W okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. wartość rynku kosmetyków ekologicznych, organicznych i bio spadła o 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej" - wskazano w poniedziałkowej informacji. Dodano, że obecnie jest to 224 mln zł.

Reklama

Promocje i marki własne wygrywają z bio i eco

Rośnie natomiast wartość całego rynku kosmetyków. "W analizowanym okresie przekroczyła ona 9,2 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr" - podano. Według danych firmy Consumer Panel Services GfK przede wszystkim rosną kategorie kosmetyków marek własnych (+ 22 proc.) oraz kupowanych na promocji (+14 proc.).

Reklama

"Obecnie triumf wiodą promocje, a także produkty marek własnych, które wyróżniają się dobrą relacją ceny do jakości i tym budują coraz większe zaufanie wśród nabywców" - wskazała Magdalena Pac-Pomarnacka, konsultant w Consumer Panel Services GfK, cytowana w poniedziałkowej informacji. Dodała, że w przypadku marek własnych Polacy wydają najwięcej pieniędzy na kosmetyki do twarzy (wzrost o 30 proc. rdr.). Wydatki na produkty do higieny osobistej zwiększyły się o 23 proc., a w przypadku kosmetyków do makijażu - odnotowano spadek o 1 proc.

Najlepsze kanały sprzedaży kosmetyków

Ponad 5 mld zł z ogólnej wartości rynków kosmetyków to sprzedaż za pośrednictwem drogerii. "Drugim najważniejszym kanałem są dyskonty (1,87 mld zł), które w ostatnich latach dynamicznie zyskują na znaczeniu (...). Podium zamykają supermarkety" - dodano.

Dane Consumer Panel Services GfK pochodzą z okresu od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. i są porównywane do analogicznego okresu rok wcześniej.

autorka: Magdalena Jarco