Prawie 10,6 tys. osobowych i dostawczych aut marek należących do chińskich koncernów zarejestrowano w Polsce między styczniem a końcem maja 2024 r. - wynika z danych dostarczonych nam przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przytoczonych przez "PB". Oznacza to, że chińskie auta osiągnęły ponad 4 proc. udział w polskim rynku.

Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru wyjaśnił, że wynika to głównie z tego, że do chińskiego właściciela - koncernu Geely - należy znane i popularne w Polsce Volvo. "To właśnie wyniki Volvo sprawiają, że udział marek należących do chińskich koncernów jest tak wysoki" - powiedział.

Do Volvo, które w analizowanym okresie zarejestrowało nad Wisłą ponad 8,3 tys. aut, należy obecnie 3,3 proc. całego polskiego rynku i aż 79 proc. polskiego rynku „chińczyków” - podał "PB".

Drugą co do popularności marką chińską jest obecnie działające w Polsce od zaledwie pół roku MG. Blisko 1,9 tys. zarejestrowanych samochodów daje tej marce 0,7 proc. całego polskiego rynku i blisko 18 proc. chińskiego kawałka tortu. Trzecie mieście zajmuje BAIC. Marka, w ciągu pięciu miesięcy tego roku znalazła u nas 274 nabywców, co daje jej 0,1 proc. w całym rynku i 2,6 proc. w chińskiej jego części.

"Puls Biznesu" zaznaczył, że większość chińskich aut (63 proc.) zarejestrowały na siebie firmy. Średnia cena tych aut wynosi nieco ponad 227,1 tys. zł.

Najpopularniejszym "chińskim" modelem w Polsce jest Volvo XC60 z wynikiem ponad 3 tys. rejestracji. Kolejne dwa miejsca również należą do tego producenta (XC40 ponad 2,2 tys. oraz XC90 - prawie 1.1 tys). Czwarte miejsce zajmuje MG HS (996) a piąte MG ZS (744). Kolejnych pięć miejsc należy do modeli Volvo ( w tym na 6 miejscu budowany na chińskiej platformie, elektryczny model EX30). BAIC Beijing 5 z wynikiem 172 rejestracji zajmuje 11 lokatę. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska