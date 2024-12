Karp, czyli dobra tradycja

Od czasu PRLu podawany jako jedno z 12. lub 13. dań wigilijnych, ostatnimi laty karp stał się symbolem walki o dobrostan zwierząt hodowlanych. Dzięki staraniom ekologów i obrońców praw zwierząt żywe karpie zniknęły ze sklepów i bazarów. Bardziej humanitarne podejście do zwierząt wpłynęło również na poprawę ich smaku. Jeszcze 30 lat temu karp zalatywał mułem. Dziś to bardzo smaczne i zdrowe mięso.

Najlepszy karp na Wigilię

O tym jak wybrać najlepszą rybę pisała już królowa polskiej przedwojennej kuchni Lucyna Ćwierczakiewiczowa. „Świeżość ryby poznaje się po czerwoności skrzela, blasku i wypukłości oka, oraz jędrności skóry. Sama woń nie jest dostateczną rękojmią dobroci i świeżości ryby,” czytamy w wielokrotnie wznawianej książce „365 obiadów za 5 złotych”.

Powyższe zasady odnoszą się również do karpia. A producenci dodają do tego jeszcze jedną: idealna waga karpia powinna wynosić między 1,5 a 2 kg. Ryba osiąga ją w wieku trzech lat. Wówczas jest najsmaczniejszy, dorodny, ale nie za tłusty.

Gdzie kupić karpia: bezpośrednio z hodowli

Jak wiadomo najtańszą, a w wypadku ryby najświeższą, można nabyć bezpośrednio u producenta. Wiele hodowlanych gospodarstw rolnych prowadzi przed świętami sprzedaż karpi i innych ryb słodkowodnych ze swoich stawów również klientom indywidualnym. I tak w Gospodarstwie Rybackim Zawólcze za filet z karpia bio zapłacimy 54 zł(tacka 400-500 g). Dzwonko karpia bio to wydatek 44 zł (tacka 450-550 g). Płat z karpia bio to wydatek 47 zł (tacka 500-600 g), a za zestaw na wywar (głowy) zapłacimy 19 zł za 1 kg. W określone dni można też kupić karpia wędzonego po 65 zł (450-550 g).

Gospodarstwo Rybackie w Ruszowie oprócz karpia (30 zł/kg) oferuje również amura (30 zł /kg), tołpygę (24 zł/kg), szczupaka (50zł/kg) i suma (55 zł/kg). Jest więc w czym wybierać. Za dodatkową opłatą 5 złpracownicy gospodarstwa mogą wypatroszyć rybę i odciąć jej łeb.

Gdzie kupić karpia: dyskonty albo hipermarket

Nie każdy ma czas na to, by jechać w Polskę, w poszukiwaniu karpia na wigilijny stół wówczas zostaje zakup ryby w sklepie: dyskoncie lub hipermarkecie. Wśród dyskontów króluje Biedronka, która w gazetce promocyjnej oferuje voucher wartości 100 proc. zakupionego świeżego płata karpia Marinero ze skórą. Ale stawia bardzo konkretne warunki. Oferta obowiązuje tylko z kartą dyskontu, tylko na zakup do 3 kg ryby i tylko w dniach 21-24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Voucher trzeba wykorzystać w dniach 28-31 grudnia.

Lidl do 18 grudnia sprzedaje płat karpia polskiego ze skórą za 2,99 zł/100 g. Przed obniżką karp kosztował 5,49/100 g. W Aldii od dziś płat ze skórą oraz dzwonko kosztuje 3,99/100 g. Natomiast Kaufland w dniach 12-18 grudnia proponuje filet z karpia po 4,99/100 g, a tuszę z karpia po 3,40 zł/100 g.

Hipermarkety również kuszą promocjami na świąteczną rybę. I tak w Carrefour w dniach 16-24 grudnia karp cały kupowany z aplikacją, karą payback lub kartą seniora kosztuje 1,49 zł/100 g. Przed obniżką ta cena wynosiła 2,29 zł/100 g. Karp patroszony to z aplikacją i kartą payback wydatek rzędu 2,69 zł/100 g, a z kartą seniora 2,79 zł/100 g. Przed obniżką trzeba było za niego zapłacić 2,89 zł/100 g.

Leclerc sprzedaje płat karpia ze skórą po 54,99 zł za kg. Za tuszkę karpia trzeba zapłacić 45,99 zł za kg. Natomiast karpia patroszonego z głową można nabyć w tej sieci za kwotę 34,99 zł za kg. Inna francuska sieć handlowa, Auchan, oferuje filet z karpia bez ości w cenie 56,90 za kg. Stek z karpia to wydatek 44,90 zł za kg, a płat ze skórą kosztuje 46,90 zł za kg.

Jak i w czym podać karpia?

Najczęściej karp podawany jest w formie ryby w galarecie lub usmażony w panierce z mąki. Producenci przypraw postanowili zmienić preferencje Polaków i w sklepach pojawiły się gotowe mieszanki przypraw specjalnie dedykowane karpiowi. I tak producenci marki Dary Natury proponują przyprawę do karpia w cenie 10,39 zł za opakowanie 40 g. Kamis przygotował specjalną mieszankę w cenie 4,11 zł za 30 g. Prymat zaproponował przyprawę do ryb w cenie ok. 1 zł za 20 g. Natomiast Podlaska Przyprawa do karpia kosztuje ok. 3,31 za 40 g.

Karp jest rybą, którą albo się kocha, albo je, bo taka jest wigilijna tradycja. Jednak niezależnie od preferencji kulinarnych faktem jest, że ryby są zdrowszą alternatywą dla czerwonych mięs. I tylko szkoda, że tak rzadko po nie sięgamy.