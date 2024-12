Niebotyczna cena masła

Cena masła znacznie wzrosła w ostatnim czasie na rynkach światowych, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka, a sytuacja ta dotknęła także Polskę, podkreślono.

Czy działania RARS obniżą cenę masła?

"Ogłoszony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych przetarg dotyczy sprzedaży mrożonego masła w blokach 25 kg. W sumie Agencja chce sprzedać ok. 1000 ton tego produktu. Minimalna cena sprzedaży masła wynosi 28,38 zł/kg (bez VAT). Otwarcie ofert związanych z przetargiem nastąpi 19 grudnia 2024 roku. Sprzedawane przez RARS masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji. Rezerwy te są tworzone, aby zachować ciągłość dostaw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli. Interwencyjne działanie RARS powinno przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku" - czytamy w komunikacie.

W ogłoszeniu RARS czytamy, że sprzedaż odbywać się będzie w podziale na zadania: Zadanie nr 1: masło mrożone w ilości 497 ton - wyprodukowane przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita; Zadanie nr 2: masło mrożone w ilości 300 ton - wyprodukowane przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol; Zadanie nr 3: masło mrożone w ilości 200 ton - wyprodukowane przez Polmlek Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

