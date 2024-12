Ostatni minivan od Chryslera

Chrysler wynalazł minivana, ale to było dekady temu. Genialna koncepcja designu i wygody została już dawno temu odrzucona przez amerykańskich nabywców, którzy chcieli przewozić dzieci i nie tylko, na rzecz bardziej krzepkiego stylu SUV-ów.

Ostatnim modelem produkowanym pod marką Chrysler, jest minivan Pacifica. Podobnie jak inne modele produkowane w fabrykach Stellantis, również on ma problemy ze znalezieniem nabywców. Sprzedaż Pacifica w USA spadła o 21 proc. w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku i o 44 proc. w trzecim kwartale. Tymczasem ogólne tempo sprzedaży samochodów w USA wzrosło między lipcem a wrześniem 2024 roku.

Śmierć marki

Problemy Stellantis doprowadziły do ​​nagłego odejścia CEO Carlosa Travaresa na początku grudnia i poszukiwania nowego szefa oraz odpowiedzi na problemy firmy. Porzucenie kultowej marki, która kiedyś była jej flagowym produktem, może okazać się jednym rozsądnym rozwiązaniem. Potrzeba utrzymania tego, co kiedyś było sercem firmy, jest bowiem mniej istotna niż potrzeba oszczędzania zasobów i dostarczania nabywcom samochodów, które naprawdę chcą kupić. „Masz cztery marki (Chrysler, Jeep, Dodge i Ram -red.) i za mało modeli, aby utrzymać życie wśród nich wszystkich” — powiedział Ivan Drury, dyrektor ds. analiz w Edmunds.

Podczas gdy rzecznicy Stellantisa twierdzą, że marka Chrysler nigdzie się nie wybiera, inni eksperci powiedzieli CNN, że zgadzają się, iż marka Chrysler w najlepszym razie przeżywa kłopoty, a może w ogóle nie przetrwać, biorąc pod uwagę obecne problemy swojej spółki matki. Po odejściu Tavaresa los Chryslera będzie zależał od tego, kto obejmie stery statku Stellantis.

Detroit i 25 proc. cła na import z Kanady

Pacifica jest produkowana w fabryce Stellantis w Windsor w Ontario. Po drugiej stronie rzeki i granicy znajduje się Detroit, dawna stolica amerykańskiej motoryzacji. Ale ponieważ fabryka znajduje się w Kanadzie, Pacifica może wkrótce zostać objęta 25 proc. taryfą celną na cały kanadyjski import, którą grozi prezydent-elekt Donald Trump. To może sprawić, że cena minivana stanie się nieosiągalna dla większości kupujących lub nieopłacalna dla Stellantis, jeśli firma będzie musiała pokryć koszty cła.

Nowa elektryczna wersja minivana

Chrysler zapytany w zeszłym tygodniu przez CNN o konkretne plany dotyczące konkretnych pojazdów, odpowiedział, że ​​planuje wprowadzić na rynek w 2026 roku całkowicie elektryczną wersję Pacifica oraz Voyagera, tańszego minivana, który będzie ponownie dostępny pod marką Chrysler w 2025 roku.

Ale utrzymanie marki Chrysler wiąże się z kosztami, w tym podziałem skąpych funduszy na marketing ze zdrowszymi markami. Kiedy zamknięto dawne marki Chryslera Pontiaca, Oldsmobile’a i Plymoutha, producenci samochodów musieli wykupić ich salony dealerskie. Tak nie stałoby się w przypadku zamknięcia Chryslera, ponieważ praktycznie każdy dealer Chryslera sprzedaje również pojazdy marki Jeep, Ram i Dodge.

Problemy wykraczają poza samą cenę

Jednym z problemów firmy Stellantis było to, że jej pojazdy stały się zbyt drogie dla wielu jej tradycyjnych klientów. Według danych Edmunds, w czwartym kwartale 2023 roku przeciętny pojazd Stellantis sprzedawał się w USA za 58 000 dolarów, co jest zdecydowanie najwyższą ceną w branży. Chociaż średnia cena Stellantis spadła od tego czasu, w trzecim kwartale nadal była to druga najwyższa średnia cena w branży, wynosząca nieco poniżej 55 000 dolarów.

Odzyskać utracone udziały w rynku

Dyrektor finansowy Stellantis, Doug Ostermann, przyznał w zeszłym tygodniu, że firma zbyt długo zwlekała z obniżką cen, jednak obniżki przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaczęły rozwiązywać problem. Dodał, że choć pomogło to nadrobić część utraconych udziałów w rynku, to jednak samo w sobie nie rozwiąże problemu.

Ale pojazdy w przygotowaniu, o których wspomina Ostermann, nie opuszczą hal fabrycznych pod marką Chryslera. Chrysler nie miał własnego SUV-a od czasu wejścia na rynek marki Aspen, którego produkcję zakończył w 2009 roku po ogłoszeniu upadłości.

„Podejrzewam, że przegląd marek i oferty to jeden z pierwszych kroków, jakie będzie musiał podjąć nowy CEO (Stellantis)” — powiedział Jeff Schuster, globalny wiceprezes ds. badań motoryzacyjnych w GlobalData. „Jeśli nie zamierzasz uzupełnić zapasów Chryslera, musisz pomyśleć o konsolidacji. To prawdopodobnie jeden z pierwszych kroków”.