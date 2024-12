Chiny tracą rynek EV w Unii Europejskiej

Reklama

W tym okresie rejestracja pojazdów elektrycznych między innymi od MG i BYD czy SAIC Moto spadła z 8,5 proc. we wrześniu do 8,2 proc. w kolejnym miesiącu, podał Dataforce. To czwarty miesiąc z rzędu, w którym udział w rynku chińskich EV był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Coraz wyraźniejszy zastój

Reklama

Po kilku latach szybkich wzrostów na cennym unijnym rynku, w lipcu nastąpiła wyraźna stagnacja sprzedaży. To wtedy Unia Europejska ustaliła tymczasowe cła na chińskie pojazdy elektryczne, które podniosły opłaty importowe do 45 proc. Po miesiącach rozmów z Pekinem i dostosowań przepisów dodatkowe cła ostatecznie weszły w życie 30 października.

„Nie wydaje się, aby chińscy producenci OEM zwiększyli wolumen” sprzedaży od października, jak to miało miejsce jeszcze w czerwcu przed pierwotną datą uruchomienia taryfy, powiedział Julian Litzinger, analityk z Dataforce. „Z ciekawością czekam na to, co się stanie w listopadzie”.

/> />

Rozmowy między UE a Chinami trwają, lecz postępy są niewielkie, a porozumienie w sprawie zastąpienia taryf zobowiązaniami cenowymi pozostaje na razie w obszarze pobożnych życzeń, jak donosił na początku tego tygodnia Bloomberg News. W międzyczasie BYD nadal rozwija swoją obecność w Europie.

BYD dominuje w UE

Według Jato Dynamics, który również śledzi rynek motoryzacyjny, po raz drugi w przedziale ostatnich trzech miesięcy BYD wyprzedziło MG. Firmę, która przez wiele lat była najlepiej sprzedającą się chińską marką w regionie. Sprzedaż BYD wzrosła w październiku ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim do 4630 pojazdów, podała firma konsultingowa.

Udało się to dzięki ambitnym działaniom, jakie podjął BYD. Obejmowały one między innymi sponsoring na najważniejszych imprezach sportowych w okresie letnim. Wiceprezes wykonawcza Stella Li spędza coraz więcej czasu w Europie, gdzie firma kłusuje menedżerów od europejskich rywali, takich jak Stellantis NV.

Załamanie sprzedaży aut od MG

W MG, którego spółka macierzysta SAIC jest własnością państwa, dostawy spadły o 56 proc. w październiku do 3846 pojazdów. Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku dawna brytyjska marka samochodów sportowych utrzymuje się na pierwszym miejscu, z liczbą rejestracji wynoszącą łącznie 63 895 pojazdów, prawie dwukrotnie więcej niż BYD, podało Jato.

/> />

Cła i brak dopłat mrożą sprzedaż samochodów elektrycznych

Napięcia handlowe stają się coraz ważniejszym czynnikiem w światowym przemyśle motoryzacyjnym: na przykład chiński producent samochodów Chery Automobile odłożył plany rozpoczęcia produkcji pojazdów elektrycznych w odnowionym zakładzie w Barcelonie. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się po objęciu urzędu przez nowo wybranego prezydenta USA Donalda Trumpa, który obiecał wprowadzenie większych ceł.

W całej Europie rynek EV zmagał się z mniejszym popytem w tym roku, ponieważ duże kraje, takie jak Niemcy, zmniejszyły dotacje, które go wcześniej napędzały. Wszystkie EV produkowane w Chinach podlegają dodatkowym taryfom UE, w tym te dostarczane przez zachodnie marki, takie jak VW i BMW.

Jak podało na początku tego miesiącaEuropejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, liczba rejestracji samochodów elektrycznych wzrosła w październiku o 6,9 proc., ale w ujęciu rocznym spadła o 1,7 proc. Ponieważ rządy ograniczają wsparcie w zakupie pojazdów elektrycznych, perspektywy dla lokalnego przemysłu samochodowego pozostają bardzo niepewne. Volkswagen rozważa niegdyś nie do pomyślenia zamknięcie fabryk w Niemczech, podczas gdy Stellantis ogranicza produkcję Fiatów 500 EV we Włoszech, powołując się na słabnącą sprzedaż w Europie.

Chińczycy trzymają się mocno

Mimo to, chińską dominację w dziedzinie pojazdów elektrycznych podkreśliła listopadowa upadłość Northvoltu. Szwedzki producent akumulatorów, którego największym udziałowcem jest Volkswagen, był kiedyś uważany za potencjalną przeciwwagę dla chińskiej supremacji na rynku akumulatorów. Do tego rząd prezydenta Xi Jinpinga ze swej strony zachęcił chińskich producentów samochodów, aby zadbali o to, aby produkcja najważniejszych technologii pozostała w kraju.