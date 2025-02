Globalni liderzy rynku e-commerce

Z danych Statista Market Insights wynika, że przychody ze sprzedaży online w Państwie Środka wyniosły 1,47 bln dol., natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych 1,22 bln dol. Podium zamyka Japonia. O skali dominacji wspomnianej dwójki świadczy fakt, że analogiczna wartość dla Kraju Kwitnącej Wiśni to zaledwie 169 mld dol.

W pierwszej dziesiątce największych rynków e-commerce są jeszcze Wielka Brytania (130 mld dol.), Niemcy (98 mld dol.), Korea Południowa (80 mld dol.), Francja (66 mld dol.), Kanada (66 mld dol.), Włochy (64 mld dol.) oraz Indie (59 mld dol.).

Widać, że prym wiodą rozwinięte gospodarki oraz dwa azjatyckie kraje o ogromnej populacji, Próżno szukać w zestawieniu państw z Afryki czy Ameryki Łacińskiej.

Ekspansja Temu i Shein

Chiny już teraz mają ogromy wewnętrzny rynek, ale dążą do agresywnej zagranicznej ekspansji. Dobrym przykładem jest Temu, które jest częścią PDD Holding.

Sprzedaż platformy ma wynieść w 2024 roku rekordowe 54 mld dol. Kolejną firmą, która odniosła wielki sukces za granicą jest Shein, która specjalizuje się w sprzedaży odzieży. Z szacunków Statisty wynika, że jej przychody w 2024 roku osiągnęły prawie ten sam poziom co Temu. W poprzednich latach zagranicznej ekspansji próbowała dokonać także Alibaba ze swoim AliExpress.

Rynek e-commerce w Polsce

Według raportu przygotowanego przez Strategy& wartość polskiego rynku e-commerce na koniec 2023 roku wyniosła około 124 miliardów złotych. Prognozy wskazują, że do 2027 roku wartość ta może osiągnąć 187 miliardów złotych, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 12%. Główne kategorie napędzające ten wzrost to moda, elektronika oraz zdrowie i uroda.

Liderem polskiego rynku e-commerce jest Allegro. Warto porównać jego przychody do największych globalnych graczy. W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniosły one około 7,82 mld zł (czyli około 1,93 mld dol. po dzisiejszym kursie).