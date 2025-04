Choć globalne ceny żywności spadły od szczytu w 2022 roku, nadal pozostają na podwyższonym poziomie. Są średnio o 25% wyższe niż w 2019 roku, uwzględniając inflację. W Polsce tempo wzrostu cen żywności przyspieszyło na początku tego roku. Szacunki za marzec wskazują na wzrost o 6,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, po wzrostach o 5,5% w styczniu i 6,2% w lutym, jak wskazują eksperci sektora Food & Agro w Banku BNP Paribas.

Koszyk wielkanocny 2025 : ile więcej zapłacimy za jaja?

Jaja, które od zawsze są symbolem tradycji wielkanocnej, w tym roku mogą być droższe o 15-17% w porównaniu do ubiegłego roku, głównie z powodu ich niższej podaży. Grypa ptaków spowodowała konieczność wybicia części stad kur niosek jeszcze w 2024 roku (spadek wstawień o 14% r/r), a początek 2025 roku przyniósł kolejną falę ognisk, co pogłębiło spadek produkcji. Dodatkowo, sezonowy wzrost popytu na jaja przed Wielkanocą także przyczynia się do wzrostu cen.

Koszyk wielkanocny 2025 : ile zapłacimy za wędliny?

Wędliny, pasztety i tradycyjne kiełbasy również podrożeją. Szczególnie widoczny będzie wzrost cen mięsa i przetworów drobiowych, które będą droższe o około 9-10% w porównaniu do ubiegłego roku – mówią eksperci Food&Agro w Banku BNP Paribas.

Ceny surowego mięsa wieprzowego spadają a co z przetworami?

Konsumenci mogą liczyć na niższe ceny surowego mięsa wieprzowego. W wyniku wykrycia pryszczycy w Niemczech oraz wysokiej podaży żywca w Unii Europejskiej, ceny skupu żywca wieprzowego spadły, co wpłynie na obniżenie cen surowego mięsa w sklepach. Niestety, spadek cen surowego mięsa nie przełoży się na przetwory wieprzowe, które podrożeją o 4-5% z powodu wyższych kosztów produkcji.

Koszyk wielkanocny 2025 : ile więcej zapłacimy za chleb?

Za bochenek chleba w wielkanocnym koszyczku zapłacimy kilka procent więcej niż w ubiegłym roku, mimo że ceny mąki pozostaną na podobnym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że mąka to tylko jeden z wielu kosztów produkcji pieczywa. Piekarnie borykają się z wyższymi kosztami pracy (wzrost płacy minimalnej) oraz rosnącymi wydatkami na energię.

Niższe ceny mleka i twarogu? A co z masłem?

Nieco niższe ceny czekają nas natomiast w przypadku mleka i twarogu, dzięki większej podaży surowca. Niestety, te obniżki nie zrównoważą wzrostów innych produktów, takich jak masło. To właśnie na maśle zobaczymy największą dynamikę wzrostu cen – zgodnie z prognozami analityków Banku BNP Paribas, masło będzie o 21% droższe niż przed rokiem, mimo że od początku 2025 roku ceny spadły o 9%.

Co jeszcze potanieje?

Największe spadki cen spodziewane są w przypadku cukru, który może być tańszy nawet o 39% w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki dużej nadwyżce produkcji na polskim rynku.

Ale domowe wypieki nie będą tańsze. Mazurki, babki i serniki, które są stałymi gośćmi na wielkanocnych stołach, wciąż pozostaną kosztowne. Serniki, które zyskują na popularności w różnych wersjach, jak sernik baskijski, pistacjowy czy dubajski, także będą droższe. Według ekspertów Banku BNP Paribas, koszt jego przygotowania w okresie Wielkanocy 2025 wzrośnie o 6% w porównaniu do zeszłego roku.

Koszyk wielkanocny w 2025 rok nie będzie tani...

Koszyk najczęściej kupowanych produktów spożywczych przed Wielkanocą, w skład którego wchodzi: 1 kg chleba pszenno-żytniego, 2 kg mąki pszennej, 2 kg mięsa wieprzowego, 2 kg kurczaka patroszonego, 0,5 kg szynki wieprzowej, 1 kg kiełbasy wędzonej, 1 kg twarogu półtłustego, 30 jaj, 1 kg masła, 1 kg oleju rzepakowego, 1 kg jabłek, 1 kg buraków, 1 kg marchwi, 1 kg cebuli, 3 kg ziemniaków, 1 kg cukru i 2 l soku jabłkowego, będzie o około 6% droższy w porównaniu do zeszłorocznej Wielkanocy – podsumowuje dr Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food&Agro w Banku BNP Paribas.

To ile więcej zapłacimy za przeciętny koszyk wielkanocny?

W związku ze wzrostem cen głównych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania wielkanocnego koszyczka, jego koszt w tym roku będzie wyższy niż w ubiegłym roku. Przeciętny koszyczek wielkanocny, który zawiera dwa jaja, 50 g pieczywa i 50 g kiełbasy, będzie o 10% droższy niż w Świętach 2024 roku.

Źródło: Bank BNP Paribas