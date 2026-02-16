Awaria serwisu X
Liczba zgłoszeń do serwisu DownDetector między godz. 14 a 15 polskiego czasu wzrosła z kilkunastu do ponad 40 tysięcy.
Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Do tej pory firma nie wydała żadnego komunikatu.
