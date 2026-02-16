Ograniczenie działania platformy na dotychczasowych urządzeniach użytkowników

W komunikacie UOKiK opisuje sytuację, w której użytkownik serwisu dzień wcześniej oglądał serial a następnego dnia nie może już uruchomić na swoim telewizorze platformy, ponieważ „telewizor przestał być kompatybilny z usługą”. UOKiK podkreślił, że w takiej sytuacji znalazło się wielu użytkowników serwisu HBO.

Reklama

„W ocenie Prezesa UOKiK takie sytuacje mogły być konsekwencją nieuczciwej praktyki rynkowej. W związku z tym wszczął on postępowanie wobec spółki HBO Europe. Zarzuty Prezesa UOKiK wobec HBO Europe dotyczą praktyk utrudniających konsumentom korzystanie z serwisu. W szczególności chodzi o ograniczenie działania platformy na dotychczasowych urządzeniach użytkowników, brak informacji w potwierdzeniu zawarcia umowy o tym, które urządzenia były wówczas z nią kompatybilne, nieprecyzyjne określanie jej wymagań technicznych oraz brak gwarancji działania na urządzeniach, które były z nią kompatybilne w momencie zawarcia umowy, przez cały okres trwania subskrypcji” – czytamy w komunikacie.

Jednostronne ograniczanie listy urządzeń kompatybilnych

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny powiedział, że jednostronne ograniczanie listy urządzeń kompatybilnych z serwisem wymusza zakup nowych urządzeń.

„Tymczasem urządzenia takie jak np. telewizory kupujemy z myślą, żeby korzystać z nich przez lata. Bez jasnego i precyzyjnego określenia zasad oraz granic tych zmian, konsumenci nie mają możliwości przewidzenia ani zweryfikowania ryzyka utraty dostępu do usługi w momencie zawierania umowy” – podkreślił Chróstny.

UOKiK analizuje warunki korzystania z serwisu

UOKiK podał, że analizowane są także warunki korzystania z serwisu, zgodnie z którymi spółka HBO Europe nie zapewnia przez cały okres obowiązywania subskrypcji utrzymania kompatybilności serwisu z urządzeniami multimedialnymi, które były zgodne z usługą w momencie zawarcia umowy. Urząd bada również sposób przekazywania informacji o wymaganiach technicznych serwisu, w tym o jego kompatybilności z urządzeniami użytkowników.

„Przez znaczną część badanego okresu informacje te były udostępniane wyłącznie w regulaminach lub na stronie internetowej serwisu, a nie na trwałym nośniku, np. w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy. Taki sposób przekazywania informacji mógł uniemożliwiać konsumentom późniejsze ustalenie, jakie warunki techniczne obowiązywały w chwili zakupu usługi” – poinformował UOKiK.

Zastrzeżenia UOKiK do przekazywania informacji

UOKiK ma także zastrzeżenia do przekazywania informacji o wymaganiach technicznych i obsługiwanych urządzeniach w sposób ogólnikowy. Taki sposób informowania może utrudniać konsumentom dokonanie świadomej decyzji zakupowej i przerzucać na nich ciężar samodzielnej oceny kompatybilności sprzętu.

„Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów grozi kara do 10 proc. obrotu za każde naruszenie oraz konieczność usunięcia skutków naruszenia, w tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat” – podał UOKiK.

Urząd przypomniał, że w ubiegłym roku postawił zarzuty niezgodnego z prawem podnoszenia opłat spółce Netflix. W 2023 r. w wyniku interwencji podjętej przez Urząd, swoje praktyki oraz warunki umowne zmienił Amazon w ramach usługi Amazon Prime i Amazon Prime Video. Poza tym obecnie w postępowaniach wyjaśniających Prezes Urzędu weryfikuje regulaminy i praktyki stosowane przez Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe. Niektóre z badanych podmiotów już zadeklarowały ich zmianę.