Dotyczy to tylko otwartych kanałów WhatsAppa

Unijnymi przepisami objęte zostały otwarte kanały WhatsAppa działające jak platformy mediów społecznościowych. Wyłączone z nich natomiast zostały kanały prywatnej komunikacji stanowiące główną działalność serwisu.

Ponad 45 mln aktywnych użytkowników

Na początku stycznia Komisja Europejska przyznała, że rozważa wpisanie komunikatora na listę bardzo dużych platform internetowych. W ramach DSA za takie uznawane są serwisy posiadające ponad 45 mln aktywnych użytkowników. WhatsApp przekroczył ten próg jeszcze w lutym ubiegłego roku; jak wynika z raportów firmy, już wtedy z kanałów WhatsAppa korzystało 46,8 mln Europejczyków.

To pierwszy komunikator objęty przepisami DSA

Należący do koncernu Meta WhatsApp to pierwszy komunikator objęty przepisami DSA. Na unijnej liście bardzo dużych platform znajdowały się dotąd serwisy społecznościowe, jak np. Facebook czy X oraz wyszukiwarki internetowe.

Unijne przepisy wymagają od bardzo dużych platform internetowych podjęcia większych działań m.in. w zakresie zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści.