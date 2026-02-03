Brak rocznej opłaty koncesyjnej

Gazeta przypomina, że stacja nie jest w stanie wnieść swojej rocznej opłaty koncesyjnej – a jest ona obligatoryjna, wynika z ustawy. „Do 15 września zeszłego roku miała zapłacić prawie 1,8 mln zł, dopiero po upomnieniu KRRiT, w styczniu, wpłaciła, połowę. Pozostałych 900 tys. zł nie ma. Proponuje, że wpłaci 700 tys. zł do czerwca” - czytamy na łamach dziennika.

Reklama

„Życzenia nadawcy można zrozumieć, bo ma kłopoty finansowe, ale na pewno nie można ich uznać” - komentuje Jan Dworak.

Ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje wycofanie koncesji

Przypomina, że Ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje wycofanie koncesji, jeśli nadawca rażąco narusza warunki ustawy lub koncesji. „Czy to jest naruszenie? Tak. Nie ma takiej procedury, w której koncesjonariusz może odmówić wykonania warunków koncesji” - mówi.

Jego zdaniem KRRiT powinna wystąpić o windykację należności. „To najbardziej oczywisty ruch w takiej sytuacji. Wtedy byłby zabezpieczony interes skarbu państwa” - pointuje.