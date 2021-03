"DIZI to esencja wszystkiego, co najlepsze w tureckich serialach i nasza odpowiedź na fenomen produkcji znad Bosforu w Polsce. Kanał będzie emitował tylko starannie wyselekcjonowane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie i szturmem zdobywają nowe rynki. Turcja jest dziś serialowym imperium, a my - z uwagi na rodowód naszego większościowego akcjonariusza SPI International - mamy dostęp do najlepszego tureckiego contentu. Zamierzamy to wykorzystać w budowaniu rynkowej pozycji kanału DIZI w Polsce" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Z początkiem kwietnia kanał DIZI zasili Pakiet Złoty w ofercie Vectry oraz Pakiet MaxBox w ofercie Multimedia Polska.

"Uważnie analizujemy upodobania naszych klientów, aby jak najlepiej dopasować ofertę do ich potrzeb i upodobań. Wiemy jak ogromną popularnością w Polsce cieszą się tureckie seriale. Fenomen tych produkcji nie mógł umknąć naszej uwadze. Cieszymy się, że już 1 kwietnia br., jako pierwsi zaoferujemy klientom dostęp do kanału DIZI i jego bogatej kolekcji tureckich hitów" - powiedział kierownik ds. współpracy z dostawcami contentu w Grupie Vectra Małgorzata Wojtaszko.

Kino Polska TV rozmawia również z innymi operatorami.

"Zależy nam na tym, by kanał dotarł do jak największej liczby gospodarstw domowych w kraju. DIZI to wyjątkowy produkt, jedyny w całości wypełniony tureckim contentem premium, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie cieszył się dużym powodzeniem wśród polskich widzów" - dodał general director sales & distribution Poland w Kino Polska TV Jacek Koskowski.

Kanał DIZI będzie nadawany 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w jakości HD. Kanał będzie emitował reklamy, które pojawią się na antenie od początku maja br. Lokalna wersja DIZI powstała od podstaw: kanał ma dedykowany Polsce osobny sygnał, dopasowaną do preferencji polskich widzów ramówkę oraz ścieżkę dźwiękową z polskim lektorem. Na początku w ramówce kanału DIZI znajdą się takie serialowe hity z Turcji, jak "Mamy i matki" (oryg. "Analar ve Anneler"), "Imperium miłości" ("Kurt Seyit ve Şura"), "W imię sprawiedliwości" ("Karadayi"), "20 minut" ("20 Dakika"), "Miłość i brudne pieniądze" ("Kara Para Aşk"), "Ezel" ("Ezel") oraz "Dziewczyna w czerwonej chuście" ("Al Yazmalim"). Kanał DIZI jest obecny w kilkudziesięciu krajach świata i globalnie dociera do ponad 20 milionów gospodarstw domowych, podsumowano w materiale.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)