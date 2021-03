Organizacja działająca na rzecz wolności mediów zaczęła od złożenia pozwu we Francji, gdzie ma główną siedzibę. Za wyborem tego kraju przemawia też jego legislacja. Nad Sekwaną „prawo konsumenckie szczególnie dobrze nadaje się do rozwiązania tego problemu” – podkreślają RsF. Firmy stosujące zwodnicze praktyki handlowe muszą się tam liczyć z karami do 10 proc. rocznych przychodów. Facebook ma we Francji 38 mln użytkowników, z czego 24 mln to osoby, które korzystają z niego codziennie.