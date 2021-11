Reklama

Strata operacyjna wyniosła 139,7 mln zł wobec 108,78 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 84,74 mln zł wobec 56,35 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 73,75 mln zł wobec 57,21 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 153 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online w III kw. 2021 r. wzrosły o 42% r/r, do 186,9 mln zł. Na wzrost przychodów największy wpływ miały: ponad 20% wzrost przychodów w części mediów online; wzrost r/r przychodów spółki zależnej Wakacje.pl, sprzedającej wycieczki zagraniczne, w związku z poprawą otoczenia rynkowego, poluzowaniem obostrzeń i dostępnością szczepień przeciwko COVID-19. W III kw. 2021 r. przychody Wakacje.pl były znacząco wyższe niż w okresie porównywalnym 2020 r. i na zbliżonym poziomie w porównaniu do III kw. 2019 r.; kontynuacja pozytywnych trendów w spółkach e-commerce, zwłaszcza w Superauto. Sprzedaż towarów w segmencie online w III kw. 2021 r. wyniosła 25,4 mln zł, w porównaniu do 11,1 mln zł w III kw. 2020 r. Znaczący wzrost jest spowodowany przede wszystkim przez ewolucję modelu sprzedaży Superauto w trakcie 2020 r. od sprzedaży agencyjnej do sprzedaży hybrydowej (w którym samochody nabywane są przez spółkę zarówno pod konkretne zamówienie klienta, jak i bez takiego zamówienia). W III kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży towarów były raportowane tylko przez Extradom, z kolei Superauto nie raportowało wówczas żadnych przychodów ze sprzedaży towarów" - czytamy w raporcie.

Skorygowana EBITDA segmentu online w III kw. 2021 r. wyniosła 74,7 mln zł, co implikuje wzrost o 31% r/r, do czego przyczyniła się m.in. wyższa skorygowana EBITDA w części mediów online (na skutek wyższych przychodów), a także znaczna poprawa r/r wyniku EBITDA spółki sprzedającej wycieczki zagraniczne Wakacje.pl. (do poziomu porównywalnego do III kw. 2019 r.), podkreślono również.

Segment TV w III kw. 2021 r. zaraportował przychody na poziomie 5,5 mln zł (spadek o 13% r/r). Skorygowana strata EBITDA segmentu wyniosła 0,9 mln zł, w porównaniu do 0,1 mln zł dodatniej EBITDA w okresie porównywalnym 2020 r., wynika z raportu.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 121 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 622,22 mln zł w porównaniu z 413,83 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I-III kw. (wg MSSF 16) wyniósł 217,39 mln zł wobec 128,41 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 211,66 mln zł wobec 137,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 64,18 mln zł wobec 38,9 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

