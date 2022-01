"Spiegel" zauważa z kolei, że podczas konferencji prasowej Joe Bidena "największe zamieszanie wywołała wypowiedź prezydenta na temat najważniejszej w tym dniu kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, czyli obecnego kryzysu ukraińskiego. Kiedy Biden jest pytany o swoją obecną ocenę sytuacji i plany prezydenta Rosji Władimira Putina, najpierw stwierdza, że spodziewa się rosyjskiej inwazji: +Myślę, że wejdzie. On musi coś zrobić+".

"W pewnym momencie Biden sprawia nawet wrażenie, że Putin nie musiałby się spodziewać surowych kar ze strony Zachodu w każdym przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - pisze "Spiegel".

W przypadku "małego najazdu", w ramach NATO toczyłaby się walka o to, "co robić, a czego nie robić", powiedział Biden, ale gdy inwazja na Ukrainę dojdzie do skutku, "będzie to katastrofa dla Rosji". USA i sojusznicy byliby wtedy gotowi do nałożenia ogromnych sankcji na Rosję i rosyjską gospodarkę.

"Ta gradacja jest nowa i szybko powoduje zamieszanie. Co obowiązuje teraz? Czy Biden właśnie prawie dał Putinowi przepustkę do częściowej inwazji na Ukrainę, pytają się nie tylko dziennikarze" - relacjonuje "Spiegel". Sekretarz prasowy Bidena, Jen Psaki, wyjaśniła później, że USA i sojusznicy zareagują na "każdy rodzaj rosyjskiego ataku” na Ukrainę szybką i "twardą" reakcją.

Dziennik "Welt" nazywa wypowiedź Bidena na temat Ukrainy "najcięższym błędem" podczas konferencji. "W Departamencie Stanu mogli złapać się za głowę. Jeszcze bardziej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Proszę to sobie wyobrazić: w przeddzień możliwej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli wojny w środku Europy, prezydent USA filozofuje na temat tego, co mogłoby być niewielkim najazdem Rosji i, pośrednio, powściągliwą reakcją NATO. Mówiąc wprost: czy USA przyznają Rosji niewielką część Ukrainy?".

"Suedeutsche Zeitung" zauważa, że "niektóre z wypowiedzi Bidena były dość interesujące, choć może niekoniecznie w sposób, który sztab prezydenta kojarzy z tym przymiotnikiem". Na przykład, "gdy chodziło o Rosję i Ukrainę: Biden dał znać dziennikarzom jakby mimochodem, że podejrzewa, że Putin +pójdzie do przodu+. Fakt, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który zazwyczaj jest dobrze poinformowany, spodziewa się rosyjskiego ataku na Ukrainę, nigdy wcześniej nie był słyszany tak wyraźnie".

Według SZ "jeszcze bardziej zaskakujące było to, że po tej wypowiedzi Biden był niezwykle szczery w opisie tego, jak Zachód mógłby zareagować w sytuacji kryzysowej. W przypadku inwazji Putin musiałby się liczyć z ostrymi sankcjami gospodarczymi - ostrzegł Biden. Rosja zostałaby wówczas odcięta od transakcji płatniczych z użyciem amerykańskiego dolara".

Prezydent przyznał jednak, że "państwa NATO nie są w żadnym wypadku zgodne co do szczegółów odpowiedzi. Wręcz przeciwnie. Jeśli dobrze zinterpretować Bidena, to najwyraźniej w sojuszu istnieją dość zróżnicowane poglądy na temat tego, co dokładnie powinno być rozumiane jako inwazja i jak Rosja powinna być ukarana, jeśli agresja pozostanie poniżej pewnego progu. (...) Dziennikarz chciał wiedzieć, czy (prezydent) właśnie dał Putinowi pozwolenie na małą wojnę z Kijowem. Biden nie potrafił całkowicie odeprzeć tych podejrzeń" - pisze "Sueddeutsche Zeitung".