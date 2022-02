Regulatorzy w Europie opracowują obecnie nowe przepisy, które będą dyktować, w jaki sposób dane użytkowników obywateli UE są przekazywane za Atlantyk. W lipcu 2020 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że standard transferu danych między UE a USA nie chroni odpowiednio prywatności obywateli europejskich.

Meta, dawniej Facebook, ostrzegła: „Jeśli nowe transatlantyckie ramy przekazywania danych nie zostaną przyjęte i nie będziemy w stanie nadal polegać na SCC [standardowych klauzulach umownych – przyp. red.] lub polegać na innych alternatywnych sposobach przekazywania danych z Europy do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie nie będziemy w stanie oferować wielu naszych najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama, w Europie”. Gigant mediów społecznościowych wydał to ostrzeżenie w swoim sprawozdaniu rocznym w zeszły czwartek – podaje redakcja CNBC.

Firma dodała, że to „miałoby istotny i niekorzystny wpływ na naszą działalność, kondycję finansową i wyniki działalności”. Europejski ustawodawca Axel Voss skomentował, że „Meta nie może po prostu szantażować UE, aby zrezygnowała ze swoich standardów ochrony danych”. Dodał, że opuszczenie UE byłoby „ich stratą”. Voss wcześniej napisał niektóre z unijnych przepisów dotyczących ochrony danych.

Rzecznik Meta powiedział CNBC w poniedziałek, że firma nie ma chęci i planów wycofania się z Europy, dodając, że podniosła te same obawy w poprzednich raportach. „Ale rzeczywistość jest taka, że Meta, a także wiele innych firm, organizacji i usług, polega na transferach danych między UE a USA w celu obsługi globalnych usług” – zastrzegł rzecznik.

W sierpniu 2020 roku, Komisja Ochrony Irlandii (DPC) wysłała Facebookowi wstępne polecenie zaprzestania przekazywania danych użytkowników z UE do USA, zgodnie z raportem z The Wall Street Journal, który powołał się na źródła zaznajomione z tą sprawą. Irlandzka Komisja Ochrony Danych wyda ostateczną decyzję zapewne w pierwszej połowie 2022 roku.

Jeśli SCC nie będą mogły być wykorzystywane jako podstawa prawna do przekazywania danych, Facebook będzie musiał odizolować większość danych, które gromadzi na temat europejskich użytkowników. DPC może ukarać Facebooka grzywną w wysokości do 4 proc. jego rocznych przychodów, czyli 2,8 miliarda dolarów, jeśli nie zastosuje się do przepisów.