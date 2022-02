Netflix jest obecnie jedną z najbardziej znanych firm dostarczających rozrywkę na świecie, oferującą usługi w ponad 190 krajach i posiadającą ponad 220 mln płatnych subskrybentów na koniec 2021 r.

Wraz ze wzrostem liczby abonentów, rosła sprzedaż i zyski firmy. W 2021 roku Netflix wygenerował nieco poniżej 30 mld USD rocznego przychodu. W trakcie trwania pandemii COVID-19 biznes firmy rozwijał się jak nigdy wcześniej, przychody wzrosły o 24 proc. w 2020 roku i 18,8 proc. w 2021 roku.

- Netflix ma za sobą kilkanaście genialnych miesięcy. Obowiązek pozostania w domu zwiększył popyt na różnego rodzaju produkty rozrywkowe, w tym usługi streamingowe, jednak wraz z ustępowaniem pandemii i zanikiem restrykcyjnych ograniczeń, ekspansja Netflixa zaczęła spowalniać – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB. – Konkurencja na rynku jest też coraz większa, a przykładem bardzo dynamiczny rozwój Amazon Prime. Na niekorzyść Netflixa działa to, że jako platforma nie daje dostępu do innych usług.

Konieczna dywersyfikacja usług

Rosnąca konkurencja w branży streamingu sprawia, że perspektywy dalszego wzrostu liczby abonentów są raczej ograniczone, a Netflix to nie jedyna firma w branży, która ma wątpliwości co do przyszłości. Disney powiedział również, że utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu liczby subskrybentów stało się bardzo trudne, ponieważ rynek nasycił się po boomie związanym z Covid-19.

- Prognozy dla platform streamingowych nie są zbyt dobre, Netflix ocenia, że w I kw. br. na całym świecie liczba subskrybentów zwiększy się o 2,5 mln, gdy wcześniejsze szacunki wskazywały na 7 mln subskrybentów – dodaje ekspert XTB. – Netflix pozostanie liderem, ale będzie musiał wymyśleć co nowego chce dostarczyć klientom, a dywersyfikacja jego usług wydaje się kluczowa.

Netflix walczy z nielegalnym udostępnianiem kont

W związku z rosnącymi kosztami i słabnącym wzrostem liczby abonentów, firmy streamingowe stoją przed trudną decyzją, co zrobić dalej, aby utrzymać rozwój swojego biznesu. Mogą zwiększyć wydatki na nowe produkcje, aby wzbogacić swoje portfolio i przyciągnąć nowych klientów. Mogą też celować w istniejących, ale nie "oficjalnych" klientów. Na taką drogę zdecydował się Netflix, zwiększając restrykcje wobec nielegalnego udostępniania kont. Jest to ryzykowne zagranie - pozbawienie takich klientów usług Netflixa może zachęcić ich do rozpoczęcia wnoszenia opłat, ale jednocześnie może też zniechęcić ich do korzystania z usług firmy w ogóle, a nawet przejścia do konkurencji. Innym sposobem na zwiększenie sprzedaży w czasach rosnących kosztów i wolniejszego wzrostu liczby abonentów może być podniesienie cen planów taryfowych, na co również zdecydował się Netflix, podnosząc ceny swoich usług w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod koniec 2021 roku.

Inwestorzy muszą teraz zdecydować, czy te kroki pozwolą utrzymać mocny wzrost biznesu spółki, czy też są to desperackie ruchy mające na celu utrzymanie status quo. Akcje spółki zaliczyły w tym roku prawie 50 proc. przecenę, więc wielu inwestorów może postrzegać to jako okazję. Będzie tak tylko wtedy, gdy spółka znajdzie odpowiedni sposób do powrotu na ścieżkę wzrostu.

Dla przypomnienia, Netflix jako firma miał dosyć skromne początki. Spółka rozpoczęła działalność jako pocztowa wypożyczalnia płyt DVD w 1997 roku, kiedy nośniki te stawały się głównym nurtem w Stanach Zjednoczonych. Netflix działał w takim modelu do 2007 roku, kiedy to jej działalność skupiła się na strumieniowym przesyłaniu mediów przez Internet. Podczas gdy Netflix nadal wypożyczał płyty DVD, jego nowe usługi zyskiwały na popularności. W 2010 r. zawarto umowę z największymi studiami filmowymi i w tym samym roku firma rozpoczęła ekspansję poza Stany Zjednoczone, zaczynając oferować swoje usługi w Kanadzie. Od tego momentu ekspansja nabrała tempa, a firma zaangażowała się również w produkcję filmów i seriali.