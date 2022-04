Dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, gdy Biały Dom ogłosił pierwszy pakiet sankcji przeciwko kremlowskim elitom, gwiazdor ultrakonserwatywnej stacji Fox News Tucker Carlson zachęcił swoich widzów, by zadali sobie poważne pytanie: „Dlaczego tak naprawdę nienawidzę Putina?”. – Czy przeniósł do Rosji wszystkie miejsca pracy klasy średniej z twojego miasta? Czy spreparował globalną pandemię, która zrujnowała twoją firmę i zamknęła cię w domu na dwa lata? Czy produkuje fentanyl? Próbuje zdławić chrześcijaństwo? Jada psy? To rozsądne pytania, a odpowiedź na każde z nich brzmi „nie”. Dlaczego więc waszyngtoński establishment tak bardzo nienawidzi Władimira Putina? – ciągnął gospodarz „Tucker Carlson Tonight”. W domyśle: to nie przywódca na Kremlu ponosi winę za społeczne i gospodarcze bolączki Ameryki, odpowiadają za to lata rządów demokratów.