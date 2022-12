25 grudnia w wieku 42 lat zmarł Piotr Winnicki, dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej”.

„Znałeś się na robocie redaktorskiej jak mało kto. Cyzelowałeś teksty, dbałeś o interes czytelnika, a nie samouwielbienie dziennikarza. Zawsze poprawnie oceniałeś, na co kogo stać, czy podoła zadaniu. Niby taki cichy i spokojny, nieco nawet skryty, ale gdy trzeba było się już odezwać, to celowałeś zawsze w sam środek problemu” – napisał w pożegnaniu dziennikarza Sabastian Ogórek, redaktor naczelny wyborcza.biz.

„Ludzie zawsze Cię za to cenili. Potrafili przyjść, wygadać się, czasem poskarżyć. Wiem, bo przecież Ty później przychodziłeś i podpowiadałeś, co trzeba naprawić. Co zawaliłem.” – dodał Sebastian Ogórek.

„Druzgocąca wiadomość, głęboka pustka…” – napisał na Twiterze Bartosz Wieliński.

Piotr Winnicki pracował w „Gazecie Wyborczej od jesieni 2017 roku. Wcześniej przez półtora roku był redaktorem w serwisie Forsal.pl, a przedtem przez 7 lat w Onecie.