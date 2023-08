"Firma KCI należąca do Grzegorza Hajdarowicza nie jest już największym akcjonariuszem Gremi Media, wydawcy m.in. +Rzeczpospolitej+ i +Parkietu+. Kontrolny pakiet akcji kupiła od niej holenderska spółka Pluralis, która pierwszy raz zainwestowała w wydawcę półtora roku temu. W komunikacie giełdowym KCI podano, że spółka w czwartek sprzedała Pluralis 240,4 tys. akcji Gremi Media z serii uprzywilejowanych co do głosu na walnym zgromadzeniu. Stanowią one 13,4 proc. kapitału i 20,4 proc. głosów na walnym. W efekcie Pluralis ma 931,7 tys. walorów Gremi Media, stanowiących 52 proc. kapitału i 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, wobec odpowiednio 38,6 kapitału i głosów poprzednio" - poinformował portal Wirtualnemedia.

"To oznacza, że Pluralis przejmuje kontrolę nad Gremi Media i będzie mógł w pełni podejmować decyzje dotyczące kwestii zarządu czy kierowania redakcją. W związku z tym, że przejął spółkę w celu rozbudowy, a nie likwidacji ani zniszczenia, mam nadzieję, że pozostanie w niej wszystko, co wartościowe i spółka będzie się nadal rozwijać"- powiedział PAP redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita", Bogusław Chrabota.

"Nie mam problemów ze współpracą z Pluralisem. Jest to profesjonalna spółka, która w żadnej mierze nie ingeruje w kwestie merytoryczne, ale zajmuje się kwestiami czysto biznesowymi. Zespół jest gotowy, aby się rozwijać" - wskazał Chrabota.

"Cieszymy się, że możemy zainwestować w Gremi Media, wydawcę jednych z najbardziej cenionych marek informacyjnych w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z obecnymi właścicielami i kierownictwem, aby kontynuować budowanie silnego biznesu wokół dziennikarstwa najwyższego kalibru" - powiedział dyrektor zarządzający KBF, akcjonariusz Pluralis, Luc Tayart de Borms, portalowi Wirtualnemedia. "Pluralis będzie czerpać z wiedzy i doświadczenia swoich akcjonariuszy, aby wspierać zarządzanie Gremi Media SA poprzez aktywne uczestnictwo w zarządzie oraz przekazywanie najnowocześniejszej wiedzy branżowej w celu ułatwienia rozwoju firmy i tworzenia wartości" - dodał.

Prócz dziennika "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" Gremi Media wydaje także katowicki "Sport", miesięcznik "Uważam Rze Historia" i jest większościowym akcjonariuszem e-Kiosku.

Spółka Pluralis B.V. należy do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF), belgijskiej firmy medialnej Mediahuis oraz King Baudouin Foundation. "Media Development Investment Fund jest wspierany finansowo przez miliardera George’a Sorosa" - informują Wirtualnemedia. Akcjonariuszem jest Soros Economic Development Fund.

Holding Grzegorza Hajdarowicza był właścicielem "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" od 2011 r.

autor: Maciej Replewicz