Prawo autorskie. Sejm przyjął poprawki Senatu

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostały przyjęte przez Sejm. Zgodnie z treścią poprawek to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami. Nowela trafi teraz do prezydenta.