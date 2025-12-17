Po ubiegłotygodniowych dalszych spadkach hurtowych cen paliw operatorzy stacji skorygowali cenniki, w efekcie czego benzyna 95-oktanowa kosztuje o 8 groszy mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia, czyli 5,79 zł/l. O 6 groszy tańszy jest także olej napędowy, za którego litr płaci się 6,17 zł. Wzrosła natomiast o 2 grosze średnia ogólnopolska cena LPG - aktualnie wynosi ona 2,64 zł/l - napisali w komentarzu eksperci e-petrol.

Najtańsza benzyna w Wielkopolsce, a diesel na Lubelszczyźnie

Jak wyliczyli, obecnie najniższa cena benzyny 95 jest w Wielkopolsce, gdzie jej litr jest oferowany po 5,70 zł,a diesel najtańszy jest w województwie lubuskim - przeciętnie po 6,01 zł/l. LPG z ceną 2,58 zł/l jest najtańsze na Górnym Śląsku.

Gdzie benzyna jest najdroższa?

Najdroższa benzyna jest zaś na Mazowszu oraz Kujawach i Pomorzu - jej litr kosztuje tam średnio 5,91 zł. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej płaci się ponadto za olej napędowy - 6,24 zł/l, a w województwie zachodniopomorskim za tę samą ilość autogazu - 2,74 zł.