ABB jest jednym z wielu udziałowców mniejszościowych w szwedzkiej grupie, która walczy o przetrwanie. Aby utrzymać się na powierzchni Northvolt w krótkim terminie musi znaleźć 300 milionów dolarów, jednak coraz większa grupa udziałowców nie chce dalej finansować upadającego szwedzkiego producenta baterii.

Rozmowy na temat pakietu finansowania awaryjnego, połączonego ze składkami od udziałowców, pożyczkodawców i klientów, są w końcowej fazie, podał Bloomberg News w zeszłym tygodniu.

Rzecznik ABB odmówił komentarza na temat sytuacji finansowej. „Jesteśmy przekonani, że Northvolt zainicjował odpowiednie środki w celu stawienia czoła wyzwaniom, z którymi firma mierzy się obecnie” — dodał przedstawiciel w komentarzach przesłanych Bloombergowi e-mailem.

Jednak nieoficjalnie Bloomberg dowiedział się od osób proszących o zachowanie anonimowości, że szwajcarska grupa przemysłowa ABB nie planuje dalszego finansowania producenta baterii Northvolt.

Nie tylko ABB wyklucza dalsze inwestowanie w Northvolt

ABB dołącza do listy innych inwestorów i klientów, którzy również wykluczyli włożenie większej gotówki do nowej rundy finansowania awaryjnego. To podkreśla jak napięta stała się sytuacja finansowa Northvolt.

W środę dyrektor generalny Volvo Car powiedział Bloombergowi, że producent samochodów nie wyłoży więcej kapitału. Podobne stanowiska zgłosili właściciele Norrsken VC, BMW AG i Skelleftea Kraft.

Mimo tych niekorzystnych informacji założyciel Northvolt, Harald Mix, i jego dyrektor generalny, Peter Karlsson, zapowiedzieli, że zapewnią świeży kapitał.