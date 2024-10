Swój zaskakujący ruchu producent samochodów ogłosił w środę. Przy przejęciu pełnej kontroli nad spółką joint venture, którą Volvo Car tworzył z mającym problemy finansowe Northvolt, producent samochodów powołuje się na swoje prawa odkupu projektu NOVO Energy, ponieważ Northvolt nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych.

„Działanie to wynika z naruszenia umowy stron wspólników” — podało w oświadczeniu Volvo. Rzeczniczka Kristin Boldemann Wester odmówiła Bloombergowi komentarza na temat jakichkolwiek szczegółów finansowych związanych ze zmianą właściciela.

Volvo będzie szukać partnera

Volvo poinformowało również, że wszelka przyszła produkcja baterii w tym miejscu będzie uzależniona od „udziału strony trzeciej lub innego partnera”, co sugeruje, że Volvo nie planuje samodzielnego rozpoczęcia produkcji baterii. Wester powiedział Bloombergowi, że nie wiadomo jeszcze kto będzie partnerem, który będzie zarządzał fabryką.

W oddzielnym komunikacie Northvolt poinformował, że nie będzie wnosił dalszego kapitału do spółki joint venture. Skupi się natomiast na innych lokalizacjach w Szwecji, a także planowanych fabrykach w Kanadzie i Niemczech.

„Pozostajemy w aktywnym i konstruktywnym dialogu z Volvo Cars na temat przyszłości NOVO Energy”, powiedział rzecznik Martin Hofelmann w komentarzach przesłanych Bloombergowi e-mailem.

NOVO Energy, inwestycja za 2,8 miliarda dolarów

Współpraca Volvo z Northvolt zaczęła się w 2021 r., gdy producent samochodów nabył 50 proc. udziałów producenta baterii. Firmy wybrały Göteborg jako lokalizację inwestycji w zakład o wartości 30 miliardów koron szwedzkich (2,8 miliarda dolarów). Nowa fabryka miała produkować ogniwa akumulatorowe specjalnie zaprojektowane do użytku w całkowicie elektrycznych samochodach Volvo i Polestar. Budowa rozpoczęła się w marcu, a docelowa moc znamionowa została ustalona na 50 gigawatogodzin, co odpowiada bateriom do około pół miliona pojazdów elektrycznych rocznie. Produkcja miała rozpocząć się w 2026 r., jak podały wówczas firmy.

Harmonogram rozpoczęcia produkcji jest obecnie oceniany i „istnieją różne scenariusze przyszłości” — powiedziała Wester z Volvo. Dodała, że producent samochodów zainwestował dotychczas w projekt 3 miliardy koron.