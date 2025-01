Pasy muszą być zawsze zapięte

Prawo o ruchu drogowym nie pozostawia żadnych wątpliwości: jeśli pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak i pasażer ma obowiązek korzystać z nich w czasie jazdy. Za jazdę bez zapiętych pasów grozi mandat, punkty karne i kłopoty z wypłatą ubezpieczenia.

Punkty karne dla zawodowego kierowcy

O ile wysokość mandatu może wydawać się relatywnie niska, o tyle punkty karne dla zawodowego kierowcy, jakim jest taksówkarz, to już poważny problem. Kto zatem musi zapiąć pasy jadąc taksówką, a kto jest z tego obowiązku zwolniony?

Nie każdy pasażer musi zapiąć pasy

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia sytuacje, które wyjątkowo zwalniają z obowiązku zapinania pasów zarówno kierującego jak i pasażerów. Zwolniony z tego obowiązku jest:

osoba mająca zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; kobieta o widocznej ciąży ;

; instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania;

podczas szkolenia lub egzaminowania; policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;

podczas wykonywania czynności służbowych; żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

podczas wykonywania czynności ochronnych; zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej;

w czasie udzielania pomocy medycznej; konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych;

podczas przewożenia wartości pieniężnych; osoba chora lub niepełnosprawna przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim; dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3, czyli pojazdem przystosowanym do przewozu ludzi i bagażu, mającym więcej niż osiem miejsc siedzących plus fotel dla kierowcy;

przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3, czyli pojazdem przystosowanym do przewozu ludzi i bagażu, mającym więcej niż osiem miejsc siedzących plus fotel dla kierowcy; dziecko przewożone na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), czyli dziecko do lat 4. przewożone na kolanach osoby dorosłej;

(Dz. U. z 2018 r. poz. 295), czyli dziecko do lat 4. przewożone na kolanach osoby dorosłej; kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera.

Pasażer musi, taksówkarz powinien

Jednym z najczęstszych powodów do spięć między taksówkarzami a pasażerami są pasy. Mimo to przeważająca liczba przewozów rozpoczyna się zapięciem pasów przez pasażera i kończy się bezpiecznym dowiezieniem go na miejsce. Jednak nie zawsze tak jest. Ustawodawca zezwolił taksówkarzom na jazdę bez pasów ze względów bezpieczeństwa. W czasie potencjalnego napadu kierujący taksówką nie musi tracić czasu na ich rozpięcie, dzięki czemu może natychmiast opuścić pojazd i wezwać pomoc.

Mandat dla pasażera. Punkty karne i mandat dla kierowcy

Policja bezwzględnie karze kierowców i pasażerów przyłapanych na braku zapiętych pasów. Nakłada mandaty karne w wysokości 100 złotych dla każdego pasażera i kierowcy, a dodatkowo dla kierującego pojazdem 5. punktów karnych.

Dodatkowo brak zapiętych pasów przez kierowcę samochodu osobowego oraz wszystkich przewożonych przez niego pasażerów może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu OC przez ubezpieczyciela.