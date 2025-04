Elon Musk się doigrał. Zjazd sprzedaży Tesli na dwóch dużych rynkach

W marcu sprzedaż samochodów Tesli we Francji i Szwecji spadła w ujęciu rok do roku trzeci miesiąc z rzędu, obniżając kwartalny wynik firmy Elona Muska na tych dwóch rynkach do najniższego poziomu od 2021 r. - wynika z danych opublikowanych we wtorek.