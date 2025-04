Dla Tesli rok 2025 to pasmo porażek i rozczarowań. W pierwszym kwartale tego roku akcje producenta pojazdów elektrycznych spadły o 36 proc. i był to trzeci najgłębszy spadek w giełdowej historii spółki. Przecena akcji Tesli w pierwszym kwartale wymazała ponad 460 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej spółki.

Ostatni raz Tesla miała gorszy okres pod koniec 2022 r., kiedy jej akcje potaniały o 54 proc.. Wtedy Elona Muska sprzedał akcje Tesli o wartości ponad 22 miliardów dolarów, aby sfinansować przejęcie Twittera (obecnie X) za 44 miliardy dolarów. CNBC przypomina, że w piątek Musk poinformował, że jego startup zajmujący się sztuczną inteligencją xAI przejął platformę mediów społecznościową X w transakcji wyceniającej na 33 miliardy dolarów.

Polityczna aktywność Muska

Prawie cały pierwszy kwartał tego roku pokrywa się z czasem drugiej kadencji Trumpa. W administracji Trumpa Muska odgrywa ważną rolę. Multimiliarder kieruje Departamentem Efektywności Rządowej, czyli DOGE, który prowadzi działania mające na celu cięcie wydatków rządowych i regulacji oraz zwalniał dziesiątki tysięcy pracowników federalnych.

Z danych zamieszczonych na stronie DOGE wynika, że do 24 marca program odnotował 140 miliardów dolarów redukcji wydatków federalnych – zauważa CNBC, dodając, że kwota ta stanowi mniej niż jedną trzecią straty wyceny Tesli w pierwszym kwartale.

Jak zauważ CNBC, wcześniej strona internetowa DOGE zawierała liczne błędy, a wiele zarzutów Muska dotyczących marnotrawstwa, oszustw i nadużyć w budżecie federalnym okazało się wprowadzających w błąd lub fałszywych.

Musk to obciążenie dla Tesli

Dla Tesli rola Muska w Białym Domu jest jednym z czynników obciążających. Jego działania przyczyniły się do fali protestów, bojkotów i brutalnych ataków na sklepy i pojazdy Tesli na całym świecie. Polityka celna prezydenta Donalda Trumpa też nie pomaga, ponieważ cła dotyczą kluczowych dostawców Tesli, w szczególności Meksyku i Chin.

Ponadto Tesla musi mierzyć z gwałtownym spadkiem sprzedaży nowych pojazdów i presją związaną z koniecznością dotrzymania obietnic Muska dotyczących robotaksówek, podczas gdy rywale umacniają swoją przewagę na rynku.

Powtórka z historii, czy teraz będzie podobnie?

Spadek cen akcji w pierwszym kwartale był bolesny dla akcjonariuszy, jednak nie był to jedyny taki przypadek w historii spółki. W niedalekiej przeszłości akcjonariusze doświadczyli podobnej zmienności. Przed rokiem, w pierwszym kwartale 2024 r., akcje potaniały o 29 proc. Wtedy powodem tak znacznej przeceny był spadek sprzedaży i zwiększona konkurencja w segmencie aut elektrycznych. Jednak w dalszej części roku akcje spółki rosły, kończąc ubiegły rok wzrostem na poziomie 63 proc.. Czy teraz historia się powtórzy? Musk w to wierzy i zachęca do inwestycji w spółkę, twierdząc, że spadki to doskonała okazja do kupna akcji.

Źródło: CNBC