Dochodzenie ws. uszkodzenia mienia

Rzecznik policji powiedział "Bildowi": "Kilka osób spryskało fasadę, strefę wejściową i sześć pojazdów wystawowych". Dwie kobiety, w wieku 28 i 44 lat, zostały zatrzymane. Po ustaleniu ich tożsamości kobiety zostały zwolnione. Służba bezpieczeństwa prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia mienia.

Reklama

Aktywiści wybrali kolor niebieski

Jak pisze portal berlińskiego dziennika "Tagesspiegel", aktywiści celowo wybrali niebieski kolor; to barwa prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Nowe Pokolenie napisało na Instagramie, że powodem protestu "jest destrukcyjny wpływ polityczny szefa Tesli Elona Muska w USA. Wybór koloru jest aluzją do faszystowskiej postawy Elona Muska i jego wsparcia dla AfD". Przed wyborami do Bundestagu Musk kilka razy wyrażał swoje poparcie dla AfD.

Według Nowego Pokolenia protest jest częścią kampanii, która rozpoczęła się 1 marca. W ostatnich latach grupa "Ostatnie pokolenie" domagała się bardziej zdecydowanej polityki klimatycznej, organizując liczne protesty, m.in. gromadząc aktywistów, którzy przyklejali się do ulic.

"Demokratyczna rewolucja bez użycia przemocy"

Na stronie neuegeneration.com czytamy, że "czas na demokratyczną rewolucję bez użycia przemocy". Zdaniem niemieckich aktywistów z Nowego Pokolenia: "Świat jest bardziej niestabilny niż kiedykolwiek i stoimy przed wyborem: czy pozwolimy wygrać superbogatym i ich prawicowym sojusznikom? Czy też skorzystamy z okazji, by obrać kurs na sprawiedliwą przyszłość?".

Aktywiści deklarują: "Pokazujemy, że istnieje inna droga. Wspólnie rozpoczynamy protesty. Wywieramy presję na polityków".

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)