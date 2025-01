Problematyczna globalizacja produkcji samochodów

Spór między Teslą, BMW i Unią Europejską podkreśla jak nadmierna globalizacja produkcji i handlu samochodowego wpływa na całą branżę. Zarówno Tesla, jak i BMW produkują swoje auta w Europie.

Unia Europejska kontra import aut z Chin

Fabryki Tesli znajdują się na niemal wszystkich kontynentach. Przedstawiciele firmy twierdzą, że unijne cła utrudniają handel samochodami, zwiększając koszty zakupu pojazdów wyprodukowanych w Chinach i eksportowanych do Europy. Mimo przyznania przez Brukselę niższych stawek celnych, w porównaniu z konkurentami, spółka Elona Muska twierdzi, że cła nadal stanowią wyzwanie dla jej modelu biznesowego. Z podobnym wnioskiem Tesla wystąpiła do Kanady, co podkreśla szerszą strategię firmy polegającą na angażowaniu rządów w politykę handlową.

BMW ręka w rękę z BYD i innymi

BMW, wraz z chińskimi producentami samochodów, takimi jak BYD, Geely i SAIC, przyłącza się do batalii prawnej, podkreślając zbiorowy sprzeciw branży wobec unijnej polityki taryfowej. Sytuacja ta może wpłynąć na przyszłe negocjacje handlowe i otworzyć dyskusje na temat potencjalnego wpływu ceł na globalne łańcuchy dostaw. W miarę postępu sprawy będzie ona stanowić krytyczny test międzynarodowych przepisów handlowych dotyczących wysoce konkurencyjnego rynku pojazdów elektrycznych.

