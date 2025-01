Mącznik młynarek jako "nowa żywność"

Dopuszczone do spożycia sproszkowane larwy mącznika młynarka w dokumentach Komisji Europejskiej noszą łacińską nazwę Tenebrio molitor i zostały zaliczone do kategorii „nowa żywność”. Na etykietach produktów spożywczych zawierających dodatek larw mącznika młynarka będzie znajdowało się specjalne oznaczenie.

Alergeny i promieniowanie UV

Alergicy, a w szczególności osoby uczulone na skorupiaki i roztocza kurzu domowego powinny zachować szczególną ostrożność przy jedzeniu produktów zawierających sproszkowane owady, ponieważ mogą one wywołać ciężkie reakcje organizmu. Alergeny mogą znajdować się również w karmie, jaką larwy otrzymywały w czasie hodowli. Do tej pory dowody bezpośrednio łączące spożycie larw Tenebrio molitor z przypadkami uczulenia pierwotnego i alergii są ograniczone. Mimo to na etykietach żywności zawierającej proszek otrzymany z całych larw mącznika młynarka, poddany działaniu promieniowania UV, należy podać odpowiednie informacje, czytamy w rozporządzeniu KE.

Proszek z całych larw mącznika młynarka jest bezpieczny w proponowanych poziomach stosowania. Na podstawie opinii naukowców z „Bezpieczeństwo proszku z całych larw Tenebrio molitor (mącznik młynarek) poddanego działaniu promieniowania UV jako nowej żywności na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2283)”, KE zadecydowała, że proszek z całych larw mącznika młynarka poddany działaniu promieniowania UV będzie stosowany w:

chlebie i bułkach ,

, ciastach i ciastkach ,

, produktach na bazie makaronu ,

, przetworzonych produktach z ziemniaków ,

, serze i produktach z sera ,

, musach owocowych i warzywnych.

Czy spożywanie sproszkowanych owadów jest bezpieczne?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności na podstawie swoich badań uznał, że proszek z całych larw mączniaka młynarka poddany działaniu promieniowania UV jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania i przy proponowanych poziomach stosowania. Na tej podstawie KE postanowiła, że nie wprowadzi żadnych ograniczeń wiekowych dotyczących spożywania żywności z dodatkiem tych insektów.

W trakcie procesu naświetlania promieniami UV proszku z larw mącznika młynarka wytwarzają się nieznaczne ilości witaminy D. Jej poziom jest na tyle niewielki, że nie ma ona większego znaczenia.